Essaouira : Une association à Aguerd produit des masques de protection conformes aux normes en vigueur

mardi, 9 juin, 2020 à 14:42

Commune d’Aguerd (Province d’Essaouira) – L’Association Tifawine Ntouderte pour le développement de la Femme Aguerdienne, active dans la commune d’Aguerd (province d’Essaouira), a lancé récemment l’opération de fabrication et de production de masques de protection en tissu, après l’obtention du certificat de conformité aux normes marocaines obligatoires en la matière, délivré par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR).

Cette opération menée par ladite association s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par la société civile à l’échelle du Royaume en vue de lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et d’atténuer ses effets socio-économiques sur la population.

Lancée en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et avec la contribution de la délégation provinciale du Commerce et de l’Industrie à Essaouira, sous la supervision des autorités provinciales, cette initiative a également bénéficié du soutien de la commune d’Aguerd.

La capacité de production se chiffre à plus de 200 unités par jour, qui pourrait être revue à la hausse prochainement.

Selon la présidente de l’Association Tifawine Ntouderte pour le développement de la Femme Aguerdienne, Mme Sana Amalouz, l’opération de production de ces masques de protection, conformes aux normes marocaines d’application obligatoire, adoptées par le ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Economie verte et numérique, se déroule conformément aux règles sanitaires adoptées à l’échelle nationale, ajoutant que toutes les conditions exigées par les départements concernés ont été satisfaites.

Et de rappeler que toutes les étapes du projet ont fait l’objet des procédures de contrôle en vigueur, ce qui a permis à l’association d’obtenir le certificat de conformité aux normes nationales aussi bien en ce qui concerne les matières premières utilisées qu’en termes des conditions de production.

Elle a, en outre, indiqué que l’association œuvre inlassablement pour la formation des filles et des femmes de la commune d’Aguerd, en les aidant à apprendre des métiers d’artisanat tels que la tapisserie, la couture traditionnelle, la broderie, le tissage et la peinture sur tissus, et en les faisant bénéficier de sessions de formation dans diverses spécialités, encadrées par des spécialistes (femmes et hommes) dans différents domaines, qui sont sélectionnés par l’association ou ses partenaires en vue de renouveler et d’améliorer les techniques de travail et la qualité du produit local.

Par ailleurs, d’autres coopératives au niveau de la ville d’Essaouira ont bénéficié aussi de l’accompagnement et de l’appui nécessaires pour leur intégration dans l’opération de production des masques de protection en tissu, notamment en matière d’encadrement et de suivi pour l’obtention des certificats de conformité et ce, en coordination avec les services de la délégation provinciale du Commerce et de l’Industrie et les autres intervenants.