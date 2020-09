Essaouira : Campagne de sensibilisation pour la prévention de la Covid-19 à El Hanchane

mercredi, 23 septembre, 2020 à 19:33

Commune d’El Hanchane (province d’Essaouira)- Une vaste campagne de sensibilisation et de conscientisation a été menée, récemment, dans la commune d’El Hanchane, relevant de la province d’Essaouira, au profit de la population locale en vue de juguler la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Initiée par l’association Ouasmine pour le Développement et la Solidarité en partenariat avec les autorités locales et sécuritaires et le conseil communal, et en étroite coordination avec la délégation provinciale de la santé à Essaouira, cette opération visait à inciter les habitants à faire preuve de davantage de vigilance et de prudence et à respecter strictement les gestes barrières ainsi que les règles d’hygiène afin d’enrayer la propagation de la pandémie.