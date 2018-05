Essaouira : Des membres de la communauté juive marocaine en communion au Moussem du Saint Rabbi Nessim Ben Nessim

vendredi, 4 mai, 2018 à 13:29

Village Aït Bayoud (province d’Essaouira) – Plusieurs dizaines de membres de la communauté juive marocaine d’ici et d’ailleurs, ont entamé jeudi dans la localité d’Ait Bayoud (85 km d’Essaouira), le moussem du Saint Rabbi Nessim Ben Nessim et ce, dans une ambiance de communion et de recueillement.