Essaouira : Des Femmes militantes du Maroc et d’ailleurs marchent pour la paix

jeudi, 9 mars, 2023 à 11:16

Essaouira – Le Forum Mondial des Femmes pour la Paix, lancé depuis Essaouira, a pris fin, mercredi, avec l’organisation d’une marche pour la paix, marquée par la participation de militantes et d’activistes venues des quatre coins du monde prendre part à cet évènement.

Cette marche, qui s’est déroulée en présence du Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay et d’acteurs de divers horizons, a pris le départ de l’espace Bayt Dakira pour prendre fin à la plage de la ville où les participantes et participants à ce forum, initié par les “Guerrières de la Paix”, un mouvement de femmes juives et musulmanes pour la Paix, la Justice et l’Egalité, ont déposé leurs empreintes sur le sable mouillé et scandé fort “la Paix est possible”, dans diverses langues (arabe, hébreu, anglais,…), tout en formant une chaîne humaine autour du mot “Paix”, écrit de pierres blanches.

Des empreintes qui seront ainsi emportées par la marée haute à destination du monde dans un geste symbolique qui traduit l’espoir, véhicule un message fort et un appel des participantes et participants à cette initiative en faveur de la paix.

Pour le président de l’Association Marocains pluriels, Ahmed Ghayat, qui coordonnait cette initiative des jeunes souiris, a expliqué que ces derniers ont eu l’idée judicieuse de rassembler des pierres blanches au bord de la mer pour écrire, ensuite, le mot “Paix” et inviter les participantes et participants au forum mondial à déposer leurs empreintes.

“La marée va ainsi récupérer ces empreintes et les envoyer à travers le monde. Un geste simple mais combien symbolique”, a-t-il souligné dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

Cette deuxième et dernière journée du forum a été aussi ponctuée par la projection, à Bayt Dakira, d’un film documentaire, réalisé par la co-présidente des “Guerrières de la Paix”, Hanna Alissoune.

Le film fait la lumière sur les actions et initiatives menées par des femmes, notamment des membres du mouvement “Women Wage Peace”, en faveur de la paix au Proche Orient.

Par la suite, des échanges ont eu lieu entre les participantes à ce forum, l’occasion pour ces femmes représentant divers pays de présenter des témoignages émouvants et de raconter, de manière spontanée, leurs peines, leurs expériences et leurs combats en faveur de la paix.

Elles ont été unanimes à saluer l’organisation de ce forum à Essaouira, le qualifiant de “moment fort” plein d’émotions, mais qui leur permettra de repartir de cette ville, qui incarne parfaitement ces valeurs universelles de paix et de coexistence, avec plus d’engagement et de détermination pour persévérer dans leur combat en faveur de la paix.

Lancé mardi à partir d’Essaouira, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme, le forum Mondial des Femmes pour la Paix a rassemblé des femmes issues du monde entier, militantes pour la Paix mais aussi engagées pour la justice, l’émancipation et la liberté, qui ont délivré ensemble un message commun, un appel à la Paix à destination du monde.