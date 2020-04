Essaouira : Forte contribution du Conseil provincial aux efforts de lutte contre le Covid-19

samedi, 11 avril, 2020 à 15:05

Essaouira – Le Conseil provincial d’Essaouira a fortement adhéré aux énormes efforts consentis pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), à travers l’adoption d’une batterie de mesures et de décisions et la mobilisation des ressources financières nécessaires pour faire face à cette pandémie.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale que connaît le Royaume conformément aux Hautes Orientations Royales et des mesures de prévention et des dispositifs de précaution mis en place par le gouvernement pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Ainsi, le conseil provincial a alloué une enveloppe de 4.950.300,00 DH comme contribution aux efforts de lutte contre le Covid-19, dont 800.000 DH pour la réalisation des travaux d’aménagement du Laboratoire provincial et du logement réservé au médecin de l’hôpital provincial.

L’instance élue a également débloqué 1,6 million de DH pour l’achat de lits pour l’hôpital provincial, ainsi que 1,5 million de DH pour l’acquisition de médicaments, de matériels et d’équipements médicaux au profit de cet établissement hospitalier en vue d’améliorer la qualité de l’offre sanitaire en faveur de la population de la province, indique un communiqué du conseil.

Ledit conseil a aussi consacré une enveloppe de 200.000 DH pour le recrutement d’aides soignantes afin de soutenir les prestations de santé à l’hôpital provincial, et un montant de 800.000 DH pour l’acquisition des produits de désinfection et de stérilisation, des masques médicaux de protection, des gants et du matériel de pulvérisation.

Par ailleurs, le président, les membres du bureau et le secrétaire du conseil, ainsi les présidents des commissions permanentes de cette instance élue et leurs adjoints ont contribué à hauteur de 50.300,00 DH d’indemnités au titre du mois d’avril au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus.

L’instance élue a également mis un véhicule à la disposition de l’hôpital provincial pour le transport des médecins et des cadres médicaux de leurs lieux de résidence vers l’établissement hospitalier, et mobilisé des équipes relevant du conseil pour organiser, en coordination avec les autorités de la province, une vaste campagne de désinfection et de stérilisation de plusieurs espaces publics et des différents sièges administratifs, tout en effectuant une large campagne similaire dans l’ancienne médina d’Essaouira pour préserver la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyennes et des citoyens.

Elle a aussi veillé à accompagner les efforts des autorités locales dans le cadre de leur action quotidienne afin d’atténuer les effets de cette pandémie, en apportant un soutien logistique à certaines équipes mobilisées dans le cadre de l’opération de lutte contre le Covid-19.

Le conseil a, en outre, mis ses machines et ses véhicules à la disposition de l’hôpital provincial en cas de nécessité, et monté plusieurs tentes dans l’établissement hospitalier pour l’accueil des citoyens dans de bonnes conditions.

Dans le même sillage, deux autres tentes ont été dressées au niveau des deux entrées de la ville d’Essaouira afin de permettre aux services de la commune de procéder à l’opération de désinfection et de stérilisation des différents véhicules et camions en provenance des autres villes.

Le conseil provincial d’Essaouira a tenu à réitérer, en conclusion, sa pleine adhésion ainsi que son soutien total à tous les efforts déployés par les pouvoirs publics pour contenir la propagation de cette pandémie.