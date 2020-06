Essaouira : Forte contribution de l’INDH à l’atténuation des effets du Covid-19

vendredi, 12 juin, 2020 à 20:17

Essaouira- Dans le cadre de l’élan de mobilisation générale que connaît le Royaume conformément aux Hautes Directives Royales et dans le sillage de la batterie de mesures préventives et de précaution prises par le gouvernement pour enrayer la propagation du Covid-19, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a fortement contribué à l’atténuation des effets générés par cette pandémie au niveau de la province d’Essaouira.

Ainsi, il a été procédé à la signature de plusieurs conventions de partenariat avec des associations locales actives dans le domaine de l’appui aux catégories vulnérables et en situation de précarité ou opérant dans le domaine du soutien à la santé de la mère et de l’enfant, pour lesquelles l’INDH a mobilisé une enveloppe financière de 3.446.000 de DH, précise la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province, mettant en avant les efforts déployés dans ce sens par les autorités provinciales et à leur tête le gouverneur de la province, M. Adil El Maliki.

Pour le premier axe concernant l’accompagnement des personnes en situation de précarité, des partenariats ont été conclus avec quatre associations locales dont l’action se focalise sur les personnes ciblées par ce programme, avec un appui financier de l’ordre de 1.323.000 de DH.

Concernant le second axe portant sur l’impulsion du développement humain des générations montantes, notamment son volet relatif à la santé de la mère et de l’enfant, des conventions ont été aussi signées avec des associations actives dans ce domaine, pour un soutien financier global de 2.123.000 de DH, souligne la même source.

Toujours dans le cadre de la lutte contre les effets engendrés par la pandémie du Covid-19, la préfecture de la province d’Essaouira, les autorités locales et les instances élues ont entrepris plusieurs initiatives ayant touché plusieurs domaines.

Ainsi, dans le domaine de la santé, un lot d’équipements médicaux a été acquis en coordination avec l’association “Sanad” d’appui au secteur de la santé dans la province d’Essaouira, l’association Sidi Magdoul pour l’aide aux malades d’insuffisance rénale, ou directement avec le secteur de la santé au niveau de la province, précise la DAS, ajoutant qu’il a été aussi procédé au recrutement d’infirmiers pour le renforcement des ressources humaines du service de gynécologie, ainsi que d’agents de sécurité pour l’unité de psychiatrie.

S’agissant du volet de la stérilisation, des appareils ont été acquis pour la stérilisation et la désinfection de plusieurs espaces.

Des opérations de distribution d’aides en nature ont été également organisées, à travers la supervision de la remise de près de 80.000 paniers alimentaires avec la contribution de l’INDH, du budget général, des budgets des communes et d’acteurs locaux, fait savoir la Division de l’Action Sociale relevant de la province d’Essaouira.

De même, il a été procédé à l’hébergement des staffs médicaux mobilisés pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que des personnes contacts.

Il a été aussi procédé à l’aménagement de l’espace de la Salle couverte “Al Massira” pour la prise en charge des personnes en situation de rue et à l’encouragement de quatre jeunes entreprises féminines pour la production de masques de protection conformes aux normes en vigueur en la matière, conclut la même source.