Essaouira : A l’approche du 8 septembre, la campagne électorale gagne en intensité

samedi, 4 septembre, 2021 à 16:18

Essaouira – A moins de quatre jours de la date fatidique du 8 septembre, la campagne électorale menée par les partis politiques en lice au niveau de la ville d’Essaouira pour le triple scrutin (législatif, régional et communal), commence à prendre de l’ampleur et à gagner en intensité, après un démarrage timide.

Contraints, certes, à adapter leurs moyens et dispositifs pour aborder cette campagne, contexte pandémique de la Covid-19 oblige, les groupes de sympathisants des candidats en course, notamment pour le conseil de la commune d’Essaouira, investissent davantage les espaces publics et les principales artères de la ville pour tenter de convaincre les électeurs, a-t-on constaté sur place.

En effet, les représentants des différentes formations politiques en lice multiplient les descentes pédestres pour entreprendre des contacts directs avec les électeurs et distribuer leurs programmes, sans oublier les tournées à bord de véhicules dotés de grands hauts parleurs dans une tentative de gagner le cœur des votants.

Toutefois, force est de relever que cette campagne électorale pour les échéances du 8 septembre, qui se déroule dans la sérénité à l’échelle de la Cité des Alizés, demeure sans fanfare en comparaison avec les précédents scrutins, à l’instar des différentes régions du Royaume.

La campagne électorale pour le scrutin du 8 septembre a démarré, jeudi 26 août (00H00), marquant ainsi le début d’une étape importante sur la voie de la consolidation de la pratique démocratique au Maroc.

La campagne, qui prendra fin mardi 07 septembre à minuit, constitue une occasion pour les formations politiques en lice de présenter et de défendre devant les électeurs leurs programmes et projets économiques, sociaux et culturels en vue de les convaincre d’adhérer aux approches qu’elles préconisent pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté.

Les prochaines élections étant une étape importante dans le processus démocratique du Royaume, il est crucial de gagner le pari, notamment à travers une bonne gestion et une organisation efficace, pour garantir le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions, tout en veillant à mettre en œuvre les dispositions contenues dans les différents textes juridiques régissant les opérations électorales afin d’assurer leur crédibilité et leur intégrité.