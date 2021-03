Essaouira: Les Agences Urbaines appelées à s’impliquer davantage dans le développement des territoires (Mme Bouchareb)

samedi, 20 mars, 2021

Essaouira – La ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Nouzha Bouchareb, a appelé, samedi à Essaouira, les Agences Urbaines à s’impliquer davantage dans le développement des territoires dans le contexte du nouveau modèle de développement du Royaume.

Mme Bouchareb, qui s’exprimait à l’ouverture de la Rencontre de la Fédération des Agences Urbaines du Maroc (MAJAL), initiée sous le thème “Les Agences Urbaines au service de l’innovation pour des territoires durables et résilients”, en présence notamment du Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, et du gouverneur de la province d’Essaouira, M. Adil El Maliki, a invité lesdits établissements à faire preuve aussi d’une grande mobilisation pour atteindre les Objectifs du développement durable, dans le cadre de l’esprit d’équipe harmonieuse, doublé de créativité et d’innovation.

Dans ce sens, la ministre a réitéré son appel à poursuivre plus que jamais les efforts déployés pour garantir le positionnement des Agences Urbaines non seulement dans le domaine de l’urbanisme et de la gestion urbanistique, mais aussi en tant qu’établissements stratégiques ayant une vision prospective claire garantissant un cadre de vie adéquat pour la population ainsi que la contribution à la mise en œuvre de la régionalisation avancée et à l’accélération de la relance économique.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-elle insisté, il faut se focaliser davantage sur la vigilance, l’innovation et l’action prospective et concevoir des visions sur des projets intégrés mêlant l’aménagement du territoire et l’amélioration du cadre de vie de l’être humain, tout en préservant le paysage architectural authentique et le patrimoine civilisationnel de la Nation marocaine, avec ses différentes dimensions culturelles et ses divers affluents identitaires.

Saluant le choix réussi et judicieux de la ville d’Essaouira pour abriter les travaux de cette Rencontre, étant donné la place historique de cette Cité qui regorge d’un important patrimoine matériel et immatériel, Mme Bouchareb a soutenu que l’urbanisme doit prendre en considération la préservation du patrimoine civilisationnel et la sauvegarde de la mémoire de la Nation qui est le résultat de la mixité des différentes cultures humaines.

Pour un urbanisme harmonieux, a-t-elle relevé, il faut donc s’ouvrir sur d’autres énergies exogènes telles que les historiens, les sociologues, les anthropologues et les archéologues, pour que les territoires du pays ne perdent pas leurs spécificités et caractéristiques qui en constituent l’âme vivante.

Mme Bouchareb a aussi indiqué que cette Rencontre se veut une opportunité idoine d’échange et de partage des bonnes pratiques dans le cadre d’un espace familial élargi représentant toutes les composantes du ministère, ajoutant que cet espace constitue également une pépinière d’idées et de la créativité, qui repose sur un cumul de près de 40 ans d’expertise, d’abnégation et de travail continu sur le terrain et de proximité du citoyen.

Elle a noté que cette Rencontre est l’occasion de garder à l’esprit les principes et les valeurs encadrant le fonctionnement des Agences Urbaines, à savoir les valeurs d’engagement et de dévouement dans l’accomplissement du devoir et le souci bienveillant pour la mise en œuvre d’une planification urbaine qui développe les territoires et contribue à l’amélioration du cadre de vie de l’être humain.

La ministre n’a pas manqué de mettre en avant la ferme volonté qui anime les composantes des Agences Urbaines, femmes et hommes, pour servir la Patrie, soulignant que la conjoncture de la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie de la Covid-19 a été une occasion pour mettre à l’épreuve cette détermination et relever les défis urgents et inédits.

Ainsi, elle a mis en évidence notamment l’élan de solidarité de MAJAL et la contribution des directeurs, des cadres et de l’ensemble du personnel des Agences Urbaines au Fonds spécial dédié à la gestion des effets de la pandémie, ainsi que la mobilisation des ressources humaines et financières de ces établissements pour assurer la continuité de leurs activités et de leurs prestations en faveur des investisseurs et des usagers, en mettant à profit les expériences réussies, cumulées dans le domaine de l’administration électronique et du développement des services à distance.

De son côté, le président de MAJAL, M. Amine Idrissi Belkasmi, a indiqué que cette Rencontre s’inscrit dans les actions de la Fédération, créée depuis 2006 en tant que réseau fédérateur des Agences Urbaines, ajoutant qu’à travers ces actions, la Fédération se veut d’être “une force de proposition” en vue d’asseoir une “ingénierie territoriale innovante” par le biais de la mutualisation des bonnes pratiques, d’où le choix de la thématique abordée lors de ce conclave.

Rappelant que la 3ème Rencontre des Agences Urbaines a été organisée il y a près de 11 ans à Essaouira, M. Belkasmi, également Directeur de l’Agence Urbaine d’Agadir, a émis le souhait de voir ce conclave constituer un moment fort de débat et de partage des démarches innovantes initiées par les Agences Urbaines au niveau des territoires, notamment dans les domaines de la valorisation des tissus patrimoniaux et de l’utilisation des nouvelles technologies en matière de planification urbaine.

Cette Rencontre, a-t-il dit, sera également l’occasion de réitérer l’engagement collectif des Agences Urbaines à maintenir l’élan de solidarité et de mobilisation générale dans lequel elles se sont pleinement inscrites tout au long de cette conjoncture difficile conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

“Cet engagement est loin d’être circonstanciel, il l’est et il le sera durable et continu”, a-t-il soutenu en conclusion.

Cette séance d’ouverture a été ponctuée d’une présentation intitulée “Des agences urbaines innovantes pour des établissements humains résilients”, animée par la directrice de l’Urbanisme au ministère, Mme Badria Benjelloun, qui a notamment mis l’accent sur les pratiques innovantes portées par les Agences Urbaines pour co-construire des établissements humains résilients, tout en faisant valoir les réalisations de ces Agences pendant l’année 2020, marquée par la propagation de la Covid-19.

Elle a été aussi marquée par la présentation d’un film institutionnel sur les efforts déployés et les mesures prises par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en vue du développement et de la relance de ce secteur et de la lutte contre les effets négatifs engendrés par la pandémie de la Covid-19, ainsi que d’une capsule vidéo sur le Géoportail national des documents d’urbanisme, qui se veut une plateforme numérique interactive et cartographique, accessible aux citoyens et aux professionnels, qui permet à l’ensemble des Agences Urbaines de publier en ligne leurs documents d’urbanisme homologués, pour une meilleure maîtrise de la planification urbaine et du développement des territoires.