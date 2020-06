Essaouira : Les effets du Covid-19 au centre d’une réunion avec les associations actives dans le domaine touristique

jeudi, 18 juin, 2020 à 23:51

Essaouira – Une réunion axée sur les répercussions de la pandémie du Covid-19 a été tenue, récemment, à Essaouira, entre des responsables du Conseil communal de la cité des Alizés et des représentants de l’Union des associations professionnelles actives dans le domaine touristique au niveau de la province.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le président du Conseil communal, M. Hicham Jebbari, et le directeur des services à la Commune, M. Khalid Laaouane, a été consacrée à l’examen de l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur les activités et métiers liés au secteur touristique, en particulier, et sur l’économie locale et provinciale en général, ainsi qu’à la discussion des solutions et des alternatives posées.