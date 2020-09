Essaouira : Les professionnels du tourisme à pied d’œuvre pour une relance “sûre” de la destination (CPTE)

dimanche, 27 septembre, 2020 à 22:04

Essaouira – Après une longue durée marquée de récession, de morosité et d’incertitude, induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ayant pesé de tout son poids sur l’activité touristique, les professionnels affiliés au Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE) ont décidé de ne pas céder au pessimisme et au négativisme et donc, de continuer à faire montre d’un degré élevé de résilience et de résistance pour booster la destination.