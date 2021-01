Essaouira: localisation d’un fonctionnaire de police faisant l’objet d’un avis de recherche après son absence dans des conditions inconnues (DGSN)

samedi, 2 janvier, 2021 à 19:06

Rabat – Un commissaire de police, exerçant au district provincial de sûreté d’Essaouira, a été localisé après avoir fait l’objet d’un avis recherche au profit de sa famille suite à son absence dans des circonstances inconnues, apprend-on auprès de la Wilaya de police de Marrakech.

Le 28 décembre dernier, les services de la sûreté nationale avaient reçu un avis faisant état de l’absence soudaine de l’intéressé de son domicile et de son lieu de travail, avant que des recherches et investigations sur le terrain ne révèlent qu’il s’était volontairement absenté et qu’il s’était rendu à Marrakech, où il fait actuellement l’objet d’une enquête afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette absence, qui peut être liée à des problèmes personnels et financiers, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

En attendant les résultats de l’enquête judiciaire, la DGSN a ouvert une enquête administrative avec l’intéressé, à l’effet de prendre les mesures administrative et disciplinaire nécessaires au sujet de l’absence injustifiée du travail, précise le communiqué.