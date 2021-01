“Essaouira Masquée”, une nouvelle action citoyenne pour une sensibilisation accrue aux risques de la Covid-19

mardi, 5 janvier, 2021 à 11:19

Essaouira – De jeunes acteurs associatifs d’Essaouira ont mené, récemment, une nouvelle action citoyenne pour une sensibilisation accrue aux risques de la Covid-19 et au respect scrupuleux des mesures préventives contre la propagation de la pandémie.

Baptisée “Essaouira Masquée”, cette initiative civique, organisée par l’Association “Moga’Jeunes” en partenariat avec “Marocains Pluriels”, visait à renforcer la prise de conscience des citoyens de la Cité des Alizés quant à l’importance cruciale de l’observation stricte des gestes barrières pour stopper le risque d’infection par le coronavirus, préserver leur sécurité sanitaire et protéger leurs familles et proches.

A cette occasion, les membres de “Moga’Jeunes” ont procédé à la distribution symbolique d’un lot de masques de protection dans certains endroits et rues de la ville, tout en appelant la population à rester très vigilante et fortement mobilisée et prudente pour éviter la contamination par la Covid-19.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de “Moga’Jeunes”, Otmane Mazzine, a indiqué que cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre des différentes actions civiques de conscientisation et de sensibilisation organisées depuis le déclenchement de cette crise sanitaire au niveau de la ville d’Essaouira, le but étant de former un front citoyen et civil à l’échelle locale pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

L’opération “Essaouira Masquée”, a-t-il ajouté, ambitionne de renforcer la prise de conscience collective des Souiris quant à l’impératif du respect rigoureux des mesures de prévention, notamment le port obligatoire du masque de protection, la distanciation physique et la désinfection régulière des mains, pour réduire la contamination, surtout avec l’apparition d’une nouvelle souche de la Covid-19 dans plusieurs pays.

Et M. Mazzine de relever l’importance d’appeler les habitants de la cité des Alizés à se conformer aux mesures de précaution en vigueur et de les impliquer dans la sensibilisation de leur voisinage afin d’éviter tout relâchement ou manquement au respect de ces gestes barrières, qui pourrait coûter la vie à des êtres chers, et à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité même pendant la prochaine campagne massive de vaccination.

“Au regard des efforts constants et soutenus consentis par les autorités publiques, tous corps confondus, pour la lutte contre la pandémie, il est de notre devoir, aussi, en tant que membres de la société civile de rappeler aux citoyens que le strict respect des mesures barrières est indispensable pour nous protéger et protéger les personnes qui nous entourent, ce qui nous permettra de jouir ensemble d’un environnement sain et sûr en cette période de crise sanitaire”, a-t-il affirmé.

M. Mazzine a, dans ce sillage, insisté sur le rôle majeur que peuvent jouer les acteurs associatifs, notamment les jeunes, dans l’intensification de la sensibilisation de la population et le renforcement de cet élan de mobilisation générale qui s’avère vital en cette conjoncture pandémique exceptionnelle.

De son côté, le président de l’Association “Marocains Pluriels”, Ahmed Ghayat, a noté que cette action intervient dans le sillage des efforts déployés en vue d’éveiller les esprits et les consciences et d’accroître le niveau de vigilance collective, afin que les citoyens soient constamment conscients des risques liés à la pandémie et de l’impératif du respect strict des mesures barrières.

“Nous nous sommes rendus compte qu’avec le temps, avec la lassitude, de nombreux concitoyens ont baissé la garde et délaissé les gestes barrières pour faire face au virus et notamment le port du masque de protection”, a-t-il déploré.

“En ce début de l’année 2021, nous avons voulu rappeler à tous que malheureusement la pandémie n’est pas terminée, et qu’en attendant la campagne massive de vaccination, le masque de protection restait notre meilleur remède aux côtés des autres mesures préventives à observer”, a souligné M. Ghayat.

Il a, en outre, soutenu que par cette action baptisée “Essaouira Masquée”, les membres de “Moga’Jeunes” ont “relancé notre campagne de sensibilisation, par la distribution de masques de protection dans les rues de leur ville”.

Et M. Ghayat de poursuivre qu’avec les jeunes issus d’autres associations dans diverses villes du Royaume, “nous voulons continuer d’occuper le terrain et d’être la 3ème force -aux côtés du personnel soignant et des forces de sécurité et de l’ordre- jusqu’à ce que nous puissions, enfin, reprendre une vie normale”.

“Nous sommes des acteurs associatifs, culturels de terrain, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont fait de la proximité avec notre population leur raison de militer”, a-t-il conclu.