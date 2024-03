Essaouira: Mme Hayar visite plusieurs projets sociaux inclusifs

vendredi, 1 mars, 2024 à 23:36

Essaouira – La ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Awatef Hayar a effectué, vendredi à Essaouira, des visites de terrain afin de s’enquérir de plusieurs projets sociaux inclusifs visant à renforcer la carte sociale à l’échelle territoriale.

Ces visites tendent également à favoriser la communication sur le terrain avec les représentants du Pôle social et les acteurs impliqués dans la gestion des affaires sociales, tout en renforçant les mécanismes de convergence et en promouvant une approche participative inclusive pour l’ensemble des catégories sociales.

Ainsi, la ministre, accompagnée notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des chefs des services extérieurs, des élus et des représentants de la société civile, s’est rendue à l’établissement de protection sociale “Association Essaouira Darna” qui accueille des enfants abandonnés et en situation difficile, et qui fournit des prestations de protection sociale à cette catégorie.

Dans ce cadre, Mme Hayar s’est informée du lancement d’une campagne de mobilisation des ressources pour un projet de construction et d’équipement d’une laverie au profit des enfants accueillis dans ce centre, ainsi que des étapes prévues pour sa réalisation.

Par la même occasion, la ministre a visité le Centre social “Dar Al Mouwaten”, une structure de proximité dont l’objectif principal est de lutter contre la précarité sociale et économique, où elle a pris connaissance des différents programmes et services offerts aux bénéficiaires.

De même, Mme Hayar s’est rendue à l’Association de gestion du Centre Tafoukt pour les enfants en situation de handicap, où elle a eu l’occasion de rencontrer le personnel dévoué et les bénéficiaires, et d’évaluer de près les besoins spécifiques de cette population vulnérable.

Au cours de cette visite, des subventions financières ont également été octroyées aux personnes en situation de handicap afin de les soutenir dans la concrétisation de leurs projets.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a expliqué que ces visites ont pour objectif de discuter des initiatives futures visant à renforcer le soutien et les services disponibles pour ces catégories de la société, ainsi que de la nécessité d’améliorer l’accessibilité aux ressources et aux infrastructures adaptées à leurs besoins spécifiques.

Mettant en avant l’engagement de son département dans la poursuite de ces efforts, la ministre a souligné l’importance de la coopération mutuelle pour garantir le succès de ces projets et atteindre les objectifs de renforcement de l’inclusion sociale et de l’autonomisation des catégories vulnérables.

En marge de ces visites, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille et l’Association Essaouira- Mogador, pour la valorisation du patrimoine matériel et immatériel dans le but d’autonomiser les femmes, notamment en facilitant la transmission de savoir-faire à travers des programmes de formation.