Essaouira : Une nouvelle rémission du Covid-19, deux au total

dimanche, 17 mai, 2020 à 19:24

Essaouira – Une nouvelle rémission du Covid-19 a été enregistrée au niveau de la province d’Essaouira, portant à deux le nombre total des personnes déclarées définitivement guéries dans la province jusqu’à dimanche à 16H00.

Ce deuxième cas de guérison a été signalé dans la ville d’Essaouira, fait ressortir un nouveau bilan de la Direction provinciale de la santé (DPS), ajoutant que deux autres cas d’infection au nouveau coronavirus sont toujours sous traitement.

Il s’agit d’un cas déclaré dans la ville d’Essaouira et d’un autre dans la commune d’Ounagha, précise la même source.

Et de relever que le nombre total des contaminations depuis le déclenchement de la pandémie s’établit à 05 cas, répartis entre la ville d’Essaouira (4, dont deux guérisons et un décès) et la commune d’Ounagha (1 seul cas).

Par ailleurs, dix nouveaux cas ont été exclus après des résultats négatifs des analyses effectuées au laboratoire pour détecter une éventuelle contamination au Covid-19, portant ainsi à 417 le nombre total des cas négatifs signalés au niveau de cette partie du territoire national.

Ces dix nouveaux cas négatifs ont été enregistrés dans la ville d’Essaouira, selon la DPS.

Quant au total des cas exclus au niveau de la province, ils sont répartis entre la ville d’Essaouira (380) et les communes d’Ounagha (21) et de Sidi Abdeljalil (10) ainsi que celles de Sidi Ishaq, Sidi M’Hamed Ou Marzouq, Mzilate, Meskala, Aglif et de Tamanar avec un seul cas chacune, détaille la même source.

Et la Direction Provinciale de relever que 123 autres cas sont en attente des résultats des analyses au laboratoire.