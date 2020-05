Essaouira : Programme riche et varié du Conseil local des Oulémas durant la période de confinement sanitaire

vendredi, 8 mai, 2020 à 12:57

Essaouira – Le Conseil local des Oulémas de la province d’Essaouira a mis en œuvre un programme aussi riche que varié d’activités religieuses, scientifiques, culturelles et sociales durant la période de confinement sanitaire et ce, conformément aux mesures préventives et de précaution décrétées par les autorités compétentes pour la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, le Conseil souligne avoir veillé, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, à prendre une batterie de mesures dans le but d’assurer la continuité de la communication avec les citoyens et leur conscientisation quant à plusieurs questions liées à leur vie religieuse, tout en oeuvrant à s’acquitter pleinement de la mission qui lui est dévolue sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Dans ce cadre, le Conseil a poursuivi la tenue de ses réunions, comme à l’accoutumée, durant cette période, à travers la technique de visioconférence, sous la présidence de son président et avec la participation de l’ensemble de ses membres.

Il a été aussi procédé à l’organisation d’autres réunions à distance avec les imams et morchidines, précise la même source.

D’autre part, les membres du Conseil ont poursuivi leurs activités d’animation de conférences et de séminaires scientifiques, à travers l’usage des moyens technologiques modernes disponibles.

En matière de prédication et d’orientation religieuse et d’apprentissage du Saint Coran et du Hadith, le Conseil a appelé les prédicateurs et prédicatrices, les imams, les morchidines et morchidates ainsi que les enseignants et enseignantes du Saint Coran à la programmation de cours de prédication et d’orientation religieuse et à l’organisation de séances d’apprentissage du Saint Coran et du Hadith, par le biais des réseaux sociaux et autres moyens et outils disponibles.

Certaines de ces activités, précise le communiqué, ont été diffusées sur la page “Facebook” officielle du Conseil local des oulémas.

Le Conseil a aussi organisé, récemment, un concours à distance de déclamation du Saint Coran, où les candidats étaient invités à enregistrer et à envoyer via l’application de messagerie instantanée (WhatsApp) des séquences vidéo de leurs lectures et déclamations de versets coraniques.

Après la réception de toutes les vidéos, une commission composée des membres du Conseil local des oulémas procédera à l’évaluation de ces lectures du Saint Coran et à la désignation des vainqueurs de cette compétition.

S’agissant du volet inhérent à l’action sociale, la cellule chargée des questions de la femme et de la famille relevant dudit Conseil a mené une opération de distribution d’aides au profit des personnes, impactées par les effets de l’état d’urgence sanitaire, et des familles démunies dans la ville et la province d’Essaouira.

Ces aides ont été acheminées aux foyers des familles bénéficiaires dans le respect strict des mesures préventives et de protection instaurées par les autorités compétentes afin d’enrayer la propagation de la pandémie.

Par ailleurs, les membres du Conseil local des oulémas prennent part, par rotation, aux réunions du Comité de veille provincial d’Essaouira en vue de l’échange des points de vue autour des mesures prises pour la lutte contre le Covid-19, conclut la même source.