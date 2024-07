Essaouira: Remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires et professionnels à l’occasion de la Fête du Trône

mardi, 30 juillet, 2024 à 15:56

Essaouira – Une cérémonie de remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires et professionnels relevant de la province d’Essaouira, a été organisée, lundi au siège de la préfecture, à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a procédé à la remise de Wissams Royaux à MM. Mohammed Benlaârbi El Messlohi et Hamid Ben Bouchaïb Tmar, respectivement agriculteur relevant de la Direction provinciale de l’Agriculture et fonctionnaire à la Délégation provinciale de l’Entraide nationale.

MM. Benlaârbi El Messlohi et Ben Bouchaïb Tmar ont été décorés du Wissam de mérite national de 2ème classe et ce, en reconnaissance de leurs services rendus avec dévouement et abnégation à la Patrie.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Benlaârbi El Messlohi a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi pour cette distinction, soulignant que cette décoration représente une motivation supplémentaire pour continuer à œuvrer avec abnégation dans le secteur agricole.

“Cette distinction m’incitera à redoubler d’efforts pour contribuer encore plus au développement de l’agriculture dans notre province”, a-t-il expliqué.

De son côté, M. Ben Bouchaïb Tmar a affirmé que cette distinction est une source de fierté pour lui et pour l’ensemble des fonctionnaires de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale.

Cette décoration est “une reconnaissance des efforts déployés par notre équipe pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité et promouvoir la solidarité sociale au niveau provincial”, a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise des Wissams Royaux s’est déroulée en présence, notamment du secrétaire général de la province, Driss Alahla, de représentants des autorités judiciaires, des chefs de services extérieurs, d’élus et de représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des acteurs de la société civile et d’autres personnalités civiles et militaires.