Essaouira : Rencontre sur la diversité marocaine au cœur des Humanités

samedi, 13 février, 2021 à 12:00

Essaouira – “Quand la diversité marocaine s’invite au cœur des Humanités” est le thème central de la 6ème Rencontre scientifique ouverte, vendredi, à l’espace “Bayt Dakira” à Essaouira.

Intervenant à l’ouverture de ce séminaire de deux jours, organisé à l’initiative du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, conjointement avec la Fondation Konrad-Adenauer au Maroc, l’Association Essaouira-Mogador et “Bayt Dakira”, le président-fondateur dudit Centre, M. Abdellah Ouzitane a souligné que “la diversité marocaine est le résultat de l’exercice légitime de notre histoire: nous plaçons ainsi le curseur au seuil du partage harmonieux où toutes les sensibilités ont légitimement leur place”.

Et de poursuivre que “c’est l’adhésion à la philosophie de coexistence qui permet la fécondation mutuelle intellectuelle et culturelle entre toutes les composantes et c’est cette philosophie-là qui a permis qu’au Maroc mosquées, synagogues et églises s’entremêlent dans une parfaite harmonie”.

M. Ouzitane, également enseignant à l’université de Bordeaux, a, dans ce cadre, affirmé qu’en installant les premiers clubs de tolérance et de coexistence à Essaouira, “nous rendons hommage à l’expérience humaine, à notre histoire et à notre identité”, relevant que cette idée de clubs, partie du Maroc et plus exactement de la cité des Alizés, est une simple idée, mais elle est très précieuse qui résistera à l’usure du temps.

“Nous nous plaçons ainsi dans la chaîne de la transmission, une chaîne de transmission qui écluse le savoir pour voir ce qui résiste à la réfutation et pour arriver sereinement à la connaissance valide”, a-t-il ajouté.

“Mes chers élèves, cet événement se veut beaucoup plus qu’une rencontre, c’est un rendez-vous que l’Histoire nous offre où aucune sensibilité n’est exclue. A travers cette réalité de diversité que vous incarnez, vous écrivez déjà le futur. Il vous appartient ainsi de relayer ce savoir et cet héritage culturel, le tout dans un socle qui donne sens à un sentiment d’appartenance à des valeurs”, a-t-il dit en s’adressant à des élèves du Lycée qualifiant Akensous, membres du premier club de tolérance et de coexistence mis en place à l’échelle nationale, présents à cette Rencontre.

“L’Histoire du Maroc peut en être rassurée, l’identité plurielle marocaine a ses gardiens. Vous êtes de parfaits témoins, c’est vous qui allez porter fidèlement haut et fort cette voix de la sagesse”, a-t-il soutenu, notant que “ce projet humain porte en lui une dimension très particulière, à laquelle nous sommes et resterons très attachés, celle du dialogue, de l’ouverture et du respect de la différence de l’autre et c’est ainsi que nous pourrons susciter davantage un intérêt à la compréhension du monde qui nous entoure”.

De son côté, le président de l’université Mohammed V de Rabat, Mohammed Rhachi, a fait part de sa grande joie et fierté de participer à cette rencontre qui se déroule à “Bayt Dakira”, ce magnifique espace emblématique, chargé d’histoire, de mémoire et de sens.

“Nous retrouver, ici, à Bayt Dakira, maison de la mémoire, lieu chargé de l’Histoire et espace dédié à la valorisation des valeurs humaines démontre notre adhésion, corps et âme, à la volonté de SM le Roi de préserver notre patrimoine culturel authentique par la mise en valeur de notre histoire et de notre diversité culturelle basée sur la coexistence et l’excellence”, a-t-il ajouté.

Rappelant que cet espace prestigieux a été récemment le témoin de la signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit hébraïque au Maroc et l’Association Essaouira-Mogador pour la promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence au sein des établissements scolaires et universitaires, il a précisé que l’université demeure un lieu d’éducation et de partage de connaissances, d’ouverture sur l’autre et son environnement dans le respect de la diversité, ainsi qu’un pont vers la réconciliation, la construction et la co-construction sociale, et un champ de recherche dans tous les domaines de compétence possibles et imaginables.

Après avoir annoncé que trois universités, “Bayt Dakira” et ledit Centre se préparent à donner le coup d’envoi à un projet de recherches pluridisciplinaires autour des mutations des normativités sociopolitiques, économiques, culturelles, juridiques et socio-éducatives dans l’espace méditerranéen, M. Rhachi s’est dit convaincu que ce cadre emblématique et privilégié inspirera aux chercheurs des problématiques innovantes et des démarches créatives.

Pour sa part, le Représentant Résident de la Fondation Konrad-Adenauer au Maroc, Steffen Krüger, s’est félicité de prendre part à cet événement aux côtés dudit Centre et de “Bayt Dakira”, deux partenaires qui partagent les mêmes priorités que la Fondation, à savoir la promotion de la paix et du dialogue des cultures et des religions.

Il a aussi estimé qu'”il est difficile, voire impossible, de trouver une ville comme Essaouira pour donner forme à la mission noble qui nous réunit aujourd’hui”, affirmant que “cette ville, par son calme, son esprit et sa convivialité, ne cesse de nous prolonger à chaque visite dans une sensation gracieuse de tolérance et de bien-être”.

Le responsable, qui a soutenu que “le Maroc d’aujourd’hui se distingue par une pluralité riche de composantes culturelles et identitaires comme l’attestent sa musique, sa littérature, sa cuisine, son architecture et bien d’autres éléments”, a indiqué que cette rencontre a pour objectif de “mettre en avant la pluralité et la générosité du Royaume pour vaincre les pressions obscurantistes, célébrer la tolérance culturelle et la pluralité marocaine et contempler la diversité ainsi que la convivialité qui se dégagent d’Essaouira, en général, et de “Bayt Dakira”, en particulier.

“Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a su jouir d’une place légitime dans la grande communauté des Nations grâce à son histoire, sa civilisation, son identité plurielle et son sens de responsabilité”, a-t-il enchaîné, tout en saluant les nouvelles décisions qui se font dans ce sens et qui consolident la voie engagée, dont l’introduction de la composante juive dans les manuels scolaires.

Il a, par ailleurs, salué l’amitié maroco-allemande qui favorise continuellement l’émergence des espaces propices aux échanges, aux dialogues et à la paix, en constituant des hauts lieux de transmission des valeurs universelles et humanistes.

Quant au président-exécutif dudit Centre, M. Farid El Bacha, il a tenu à saluer l’engagement infaillible du Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, pour le vivre-ensemble, qui “nous a permis de saisir la portée, le sens et la profondeur de l’identité plurielle du Royaume et de nous engager pour promouvoir les valeurs que nous partageons tous ensemble”.

Rappelant les moments très émouvants ayant marqué les rencontres tenues récemment avec des élèves à “Bayt Dakira” et leurs questions spontanées sur le droit hébraïque marocain, M. El Bacha, également Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, a insisté sur l’importance de perpétuer cette chaîne intergénérationnelle en vue de transmettre de génération en génération les nobles valeurs humaines et universelles qui font la force de la société marocaine.

Après avoir mis en relief l’étroite coopération avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a permis d’ouvrir une nouvelle page pour mettre davantage en avant l’histoire séculaire du Royaume et consacrer les valeurs de paix, de tolérance et de coexistence auprès des générations montantes, il a soutenu que tous les acteurs (Universités, facultés, société civile et ministère) sont en train de sceller une volonté et une détermination communes sur la base d’une conscience collective unique ayant pour objectif de promouvoir et de disséminer les valeurs partagées et portées par tous.

M. El Bacha a, en outre, loué la confiance portée par l’Etat à l’endroit de la société civile et de son rôle prépondérant dans la promotion des valeurs de paix, de diversité, de tolérance et de vivre-ensemble, notant que les actions qui seront menées aussi bien auprès des élèves (collégiens et lycéens) que des étudiants universitaires sur la base de la riche histoire du Royaume vont inéluctablement baliser la voie pour le présent et l’avenir prospère du pays.

Cette rencontre a été ponctuée de plusieurs interventions, exposés et séquences vidéos présentés par le coordinateur et des élèves membres du club de tolérance et de coexistence dans la diversité au Lycée qualifiant Akensous, premier établissement scolaire à Essaouira et au niveau du Royaume à avoir mis en place une telle structure.

Dans ce cadre, ils ont tenu à mettre en exergue l’importance de la promotion et de la consécration des valeurs de tolérance religieuse, de vivre-ensemble et de coexistence dans le cadre du respect de la diversité et de la lutte contre toutes les formes de violence, d’extrémisme et d’exclusion dans un monde de plus en plus globalisé.

D’autres thématiques ont été aussi abordées par ces jeunes apprenants, notamment la belle coexistence artistique entre les Marocains de confessions musulmane et juive, la cohabitation entre les religions, ainsi que les liens étroits entre la tolérance religieuse, la paix et la coexistence.

Ce conclave a été aussi marqué par un témoignage de la directrice de “Bayt Dakira”, Ghita Rabouli, à travers lequel elle a mis en évidence la grandeur de cet espace qui se veut un carrefour de diverses identités, cultures et religions, et un haut lieu chargé d’histoire et d’émotion où l’on se réunit sous le même toit, celui de l’Humanité et de l’Amour.

Rappelant certaines visites pédagogiques effectuées par des élèves à ce temple de l’histoire pour la transmission de cette graine d’amour de génération à génération, elle a souligné que chacune de ces visites était un voyage en soi en premier, avec l’amour comme dénominateur commun: l’amour de l’apprentissage, de la découverte, de l’autre, de l’échange, de la différence et de la diversité.

Si “Bayt Dakira” se manifeste dans une dynamique culturelle qui a pour objectif de mettre en lumière, à travers le thème retenu à cette rencontre à savoir “la diversité marocaine”, qu’elle soit linguistique, anthropologique, religieuse, cette diversité, a-t-elle dit, a permis au Maroc de tout temps de faire face à un certain nombre de défis.

“C’est grâce à elle et à cette richesse que le peuple marocain soudé autour de sa Monarchie, avance résolument vers cette lumière spirituelle humaine qui nous réunit aujourd’hui”, a-t-elle soutenu.

Et Mme Rabouli de conclure que “Bayt Dakira” véhicule encore une fois un message de profondeur spirituelle, estimant que “Notre diversité s’invite au-delà des cultures et des religions : elle écrit son histoire”.