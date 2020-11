Essaouira : Rencontre sur le renforcement des capacités des acteurs locaux de la commune urbaine de Tamanar

lundi, 2 novembre, 2020 à 14:48

Essaouira – Une rencontre sur le développement et le renforcement des capacités et compétences des acteurs locaux de la commune urbaine de Tamanar a été organisée, récemment, à l’initiative du Centre International de Recherche et de Renforcement des Capacités (CI2RC), relevant de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira.

Initiée en partenariat avec la Fondation allemande Friedrich Naumann pour la liberté et la commune de Tamanar, cette rencontre s’assignait pour objectif de dresser l’état des lieux des besoins des responsables de ladite collectivité territoriale en compétences transversales, et d’engager un débat autour des thématiques liées à la commune et des actions que le Centre peut mener.