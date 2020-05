Essaouira : Rencontres à distance pour assurer la continuité des services d’information et d’aide à l’orientation scolaire

vendredi, 22 mai, 2020 à 14:56

Essaouira – La Direction Provinciale du ministère de l’Education Nationale à Essaouira vient de lancer une série de rencontres ouvertes à distance avec les cadres d’orientation scolaire et professionnelle en vue de répondre aux questionnements des élèves concernant leurs projets personnels et aux interrogations de leurs parents et tuteurs au sujet des perspectives d’avenir liées aux études de leurs progénitures.

Diffusées sur la page Facebook officielle de la Direction Provinciale, ces rencontres virtuelles s’inscrivent dans le cadre des mesures prises par cette institution, en cette conjoncture exceptionnelle induite par la propagation de la pandémie du Covid-19, en vue d’assurer la continuité pédagogique au profit des élèves ainsi que des services d’information et d’aide à l’orientation, l’objectif ultime étant d’accompagner les apprenants dans l’élaboration de leurs projets personnels, a expliqué, dans ce sens, le Directeur provincial de l’Education Nationale, M. Nourdine El Aoufi Laghzaoui.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que la séance inaugurale de ce cycle de visioconférences s’est articulée autour de l’information et de l’orientation scolaire et professionnelle, alors que les 2ème et 3ème rencontres se sont focalisées respectivement sur l’orientation avant le baccalauréat et sur les formations dans les métiers de la santé après le baccalauréat.

Et M. Laghzaoui de poursuivre que d’autres visioconférences sont aussi programmées avec pour thèmes le projet personnel de l’apprenant, l’offre de formation dans les établissements relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, et la formation professionnelle.

Il a, en outre, fait savoir qu’une liste exhaustive comprenant les noms et numéros de téléphone de cadres d’orientation a été mise à la disposition des élèves des douze secteurs scolaires d’orientation relevant de la province d’Essaouira et de leurs parents en vue de répondre, du lundi au vendredi, à toutes leurs questions et sollicitations.

De son côté, le chef du service d’encadrement des établissements scolaires et d’orientation à la Direction Provinciale de l’Education Nationale à Essaouira, Abdelali Khallad, a indiqué que les rencontres ouvertes avec les cadres d’orientation ont pour principale finalité de répondre à l’ensemble des interrogations des élèves, tous niveaux scolaires confondus, au sujet de leurs projets personnels.

Dans une déclaration similaire, M. Khallad a affirmé que la continuité des services d’information et d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle est un chantier qui exige la synergie des efforts, la mobilisation constante et l’engagement permanent du personnel de la Direction Provinciale de l’Education Nationale, dans le cadre d’une batterie de mesures prises pour assurer, entre autres, la réussite de la continuité pédagogique et de l’opération de l’enseignement à distance.

Et de relever que la Direction Provinciale a mis en œuvre, à cet effet, un programme anticipatif, ambitieux et intégré, en vue d’assurer la continuité des services d’information et d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle à distance.

Dans ce cadre, a-t-il fait remarquer, une cellule de production de séances audiovisuelles d’information a été instaurée, depuis le 17 mars dernier, avec pour mission principale de faire profiter les apprenants des niveaux scolaires concernés d’une offre pédagogique numérique, adaptée aux normes techniques et cognitives requises.

Et M. Khallad de poursuivre que les cadres d’orientation ont mis en œuvre, en étroite collaboration avec les directeurs des collèges et lycées, les professeurs principaux et les animatrices et animateurs des clubs d’information et d’aide à l’orientation, des plans d’intervention au profit des élèves des douze secteurs scolaires d’orientation de la province d’Essaouira.

“Il s’agit d’exposés, de rencontres interactives collectives ou différenciées avec les élèves, de séances d’information audiovisuelles, des créneaux, entre autres, optimisés par les intervenants auxquels il incombe d’accompagner les différentes phases d’établissement du projet personnel de l’élève”, a-t-il conclu.