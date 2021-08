Essaouira: Réunion de coordination sur l’opération de vaccination anti-Covid des élèves

mardi, 31 août, 2021 à 16:42

Essaouira – Une réunion de coordination pour assurer la réussite de l’opération de vaccination anti-Covid des enfants scolarisés âgés de 12 à 17 ans, s’est tenue, lundi au siège de la Direction provinciale de l’éducation nationale à Essaouira.

Cette rencontre, présidée par le directeur provincial de l’éducation nationale, Noureddine El Aoufi Laghzaoui, en présence du délégué provincial de la santé, M. Zakaria Aït Lahcen, ainsi que des représentants du bureau provincial de la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves, du bureau provincial de la Rabita régionale des associations des parents et tuteurs et du bureau provincial de la Rabita de l’enseignement privé au Maroc, a été consacrée à la présentation du plan d’action provincial, dédié à cette opération, qui démarre ce mardi, et des mesures prises pour assurer son succès.

L’accent a été aussi mis sur l’importance de l’adhésion et de la contribution effective de l’ensemble des intervenants afin de garantir la réussite de cette opération et, partant, garantir une rentrée scolaire sûre et atteindre l’immunité collective.

A noter que 5 centres ont été aménagés par la Direction provinciale de l’Education nationale à Essaouira pour garantir le bon déroulement de cette opération d’envergure.

Ces centres ont été implantés dans le lycée qualifiant Mohammed V à Essaouira, le lycée qualifiant Araar à Ait Daoud, le lycée qualifiant à Talmest, le lycée-collégial à Tamanar et le lycée qualifiant Prince Moulay Rachid à El Hanchane.

Quelque 35.051 élèves dans les différents établissements scolaires à l’échelle de la province devraient bénéficier de cette vaste opération de vaccination, font ressortir les chiffres de la direction provinciale de l’éducation nationale à Essaouira.

Selon la même source, 15.899 enfants scolarisés (12-17 ans) devraient se rendre au centre aménagé à Essaouira pour bénéficier de la première dose, 7.606 à celui d’El Hanchane, 7.440 à Tamanar, 2.746 à Ait Daoud et 1.360 à Talmest.

Par ailleurs, les dispositifs et les moyens nécessaires sur les plans organisationnel et logistique ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de cette opération et l’accueil dans les meilleures conditions des enfants scolarisés et de leurs parents ou tuteurs.