Essaouira : Réunion sur l’état d’avancement du Programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne Médina

vendredi, 19 février, 2021 à 11:27

Essaouira – Le suivi de l’état d’avancement du Programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne Médina d’Essaouira (2019-2023) a été, jeudi, au cœur d’une réunion tenue par le Comité provincial.

Présidée, au siège de la préfecture, par le gouverneur de la province, M. Adil El Maliki, en présence notamment des présidents des conseils communal et provincial, respectivement MM. Hicham Jebbari et Allal Jrari, de la présidente du Directoire du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, Mme Dounia Taarji, du Directeur de l’Agence Urbaine d’Essaouira, M. Mohammed Belbachir, ainsi que des chefs des services extérieurs concernés et d’autres acteurs, cette rencontre a permis à l’assistance de prendre connaissance de l’avancement des études, des travaux, des étapes franchies et des projets en cours de réalisation ou à venir, dans le cadre de ce Programme de grande envergure.