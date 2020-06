Essaouira : Réunions à distance sur l’orientation scolaire et professionnelle

jeudi, 4 juin, 2020 à 16:13

Essaouira – Deux réunions à distance ont été tenues, récemment, par la Direction provinciale de l’Education Nationale à Essaouira, axées essentiellement sur l’orientation scolaire et professionnelle.

La première réunion a été tenue avec les directeurs des établissements de l’enseignement secondaire au niveau de la province d’Essaouira, alors que la seconde a connu la participation des cadres de l’orientation pédagogique, indique-t-on auprès de ladite Direction.

L’organisation de ces deux réunions par visioconférence s’inscrit dans le cadre du programme d’action mis en place par la Direction provinciale de l’Education nationale à Essaouira et de la mise en œuvre des dispositions de la note ministérielle 20/19 relative aux mesures exceptionnelles pour la gestion numérique de la procédure d’orientation scolaire et professionnelle dans le cycle de l’enseignement secondaire au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Ces deux réunions à distance marquées par la participation du chef du service d’encadrement des établissements d’enseignement et d’orientation, Abdelali Khallad, interviennent également dans le sillage du plan de communication sur l’opération avec les différents intervenants.

Plusieurs points figuraient à l’ordre du jour de ces deux réunions, notamment l’évaluation périodique de la mise en œuvre du programme d’action de la Direction provinciale en vue de garantir la continuité des services d’information et d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle, souligne-t-on de même source.

Il a été également question de la mise en œuvre des dispositifs inhérents aux mesures exceptionnelles pour la gestion numérique de la procédure d’orientation scolaire et professionnelle dans le cycle de l’enseignement secondaire, ainsi que de la préparation, sur les plans administratif, pédagogique et technique, de la phase de définition des choix par les élèves (filles et garçons) à partir du 6 juin.

Les deux réunions à distance ont été aussi focalisées sur l’établissement d’un programme de rencontres interactives ouvertes avec les élèves et leurs parents et tuteurs sur la page Facebook officielle de la Direction provinciale de l’Education nationale, dans le cadre de la série de rencontres “Moi j’interroge et les cadres d’orientation répondent”, conclut-on de même source.

A rappeler que la Direction provinciale de l’Education Nationale à Essaouira avait lancé, il y a quelques semaines, une série de rencontres ouvertes à distance avec les cadres d’orientation scolaire et professionnelle en vue de répondre aux questionnements des élèves concernant leurs projets personnels et aux interrogations de leurs parents et tuteurs au sujet des perspectives d’avenir liées aux études de leurs progénitures.

Diffusées sur la page Facebook officielle de la Direction, ces rencontres virtuelles s’inscrivent dans le cadre des mesures prises par cette institution, en cette conjoncture exceptionnelle induite par la propagation de la pandémie du Covid-19, en vue d’assurer la continuité pédagogique au profit des élèves et des services d’information et d’aide à l’orientation, l’objectif ultime étant d’accompagner les apprenants dans l’élaboration de leurs projets personnels.

La Direction provinciale avait aussi mis à la disposition des élèves des douze secteurs scolaires d’orientation relevant de la province d’Essaouira et de leurs parents une liste comprenant les noms et numéros de téléphone des cadres d’orientation afin de répondre à toutes leurs questions et sollicitations.