Essaouira : Session de formation sur les pratiques managériales au profit des auto-entrepreneurs

mercredi, 14 octobre, 2020 à 22:33

Essaouira – Une session de formation sur les bonnes pratiques managériales a été organisée, récemment, à Essaouira au profit des auto-entrepreneurs, avec pour principal objectif de développer leurs compétences et de renforcer leurs capacités professionnelles dans ce domaine.

Initiée par le Centre International de Recherche et de Renforcement des Capacités (CI2RC) relevant de l’Ecole Supérieure de Technologie de la ville, en partenariat avec la Fondation allemande Friedrich Naumann pour la Liberté et en collaboration avec l’annexe d’Essaouira de la Chambre d’Industrie, de Commerce et des Services (CCIS) de la région de Marrakech-Safi, cette formation de deux jours s’est déroulée dans le respect strict des mesures sanitaires et de prévention, émises par les autorités compétentes en vue d’endiguer la propagation de la Covid-19.