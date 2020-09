Essaouira : Vibrant hommage à d’anciens footballeurs de la ville

lundi, 21 septembre, 2020 à 20:23

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme ambition de promouvoir la coopération africaine dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.