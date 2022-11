Estampillé INDH, un nouveau centre pour les enfants et les mamans voit le jour à Khénifra

jeudi, 10 novembre, 2022 à 16:20

Khénifra – C’est un nouveau centre pour repenser la vie autrement pour les femmes et leurs enfants confrontés à la rudesse de la vie et à l’instabilité familiale.

Estampillé INDH, le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants et des mamans, inauguré mardi dans la province montagneuse de Khénifra, est un projet novateur qui s’adresse à ces femmes des zones difficiles d’accès de cette province et à leurs enfants pour leur proposer un abri et un tant soit peu de répit loin de la violence conjugale et des difficultés financières et familiales.

Le principe est tout simple. Le Centre réalisé avec le soutien de l’INDH à hauteur de 5,77 millions de dirhams (MDH) accueille les femmes et leurs enfants en situation d’abandon ou de vulnérabilité pour leur apporter soutien et réconfort loin des aléas de la rue.

Cette nouvelle structure à haute portée sociale et humaine comprend deux pavillons, un pour les enfants et un autre pour les mamans, ainsi d’un espace de jeu et d’un terrain de sport.

Le budget prévisionnel de fonctionnement de ce Centre érigé sur une superficie de 2.380 mètres carrés est estimé à 1,06 MDH financé par le CPDH (300.000 DH), le conseil provincial (100.000 DH), la commune de Khénifra (200.000 DH) et l’Entraide nationale (460.000 DH).

La cérémonie d’inauguration de ce Centre d’accueil et de prise en charge des enfants et des mamans en situation difficile au niveau de la province de Khénifra, d’une capacité d’accueil de 44 lits pour les enfants et de 8 pour les mamans et leurs enfants, s’est déroulée en présence notamment de la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, du wali, coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, du président de la région Béni Mellal-Khénifra et du gouverneur de la province de Khénifra.

Ce centre, et qui dispose d’un espace de l’enseignement préscolaire pouvant accueillir jusqu’à 40 élèves, vise à améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants en situation d’abandon ainsi que des mamans en situation de précarité en vue de leur intégration au sein du tissu économique et social.

Il est le fruit d’un partenariat entre le Comité provincial du développement humain (CPDH), l’Entraide nationale, la commune de Khénifra et la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE).