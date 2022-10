Établissements pénitentiaires : Coup d’envoi du programme “Prisons sans analphabétisme” 2022-2023

vendredi, 14 octobre, 2022 à 14:32

Rabat – Le programme “Prisons sans analphabétisme” au titre de l’année scolaire 2022-2023 a été lancé jeudi, a annoncé la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Ce programme, lancé à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’analphabétisme, célébrée le 13 octobre de chaque année, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat existant entre la DGAPR et les différents acteurs du secteur de la lutte contre l’analphabétisme, précise un communiqué de la Délégation générale.

Ce dispositif, basé sur une enquête menée auprès d’un nombre d’établissements pénitentiaires fin août 2022, cible environ 8000 pensionnaires n’ayant bénéficié auparavant d’aucun programme d’alphabétisation.

L’initiative “Prisons sans analphabétisme” s’inscrit dans le cadre des plans d’actions élaborés et mis en œuvre par l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) et le ministère des Habous et des Affaires islamiques.