Etablissements universitaires à accès régulé: augmentation du nombre de places ouvertes aux concours d’entrée (ministère)

mardi, 6 août, 2024 à 12:25

Rabat – Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a annoncé avoir élargi l’offre de formation relative aux établissements universitaires à accès régulé, en augmentant le nombre de places ouvertes aux concours d’accès, en vue d’accompagner les chantiers nationaux et de répondre aux besoins des secteurs socio-économiques.

Le nombre total de places ouvertes pour les concours au sein de ces établissements (83) s’est élevé à 56.075 , alors que le nombre de candidatures a atteint 670.545, dont 138.995 ont été sélectionnées, a souligné le ministère dans un communiqué, notant que 98.494 candidats se sont présentés aux concours.

Pour les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au nombre de 13, quelques 4.882 places ont été ouvertes, avec 109.698 candidatures, dont 49.843 ont été sélectionnées, a précisé la même source, ajoutant que 37.685 candidats ont passé les épreuves.

En ce qui concerne les écoles nationales des sciences appliquées, qui comptent 13 établissements, 4.060 places ont été ouvertes, avec 87.741 candidatures, dont 30.382 ont été sélectionnés et 22.133 candidats ont passé les examens. Quant au nombre de places ouvertes au sein des écoles nationales de commerce et de gestion (12), il est estimé à 4.460, avec 106.639 candidatures, dont 41.548 ont été sélectionnées et 28.810 ont participé au concours.

S’agissant des écoles nationales supérieures des arts et métiers (3 établissements), 1.030 places ont été ouvertes, avec 83.047 candidatures, dont 17.222 ont été sélectionnées pour passer le concours, auquel ont participé 9.866 candidats, a relevé le communiqué, ajoutant que le nombre de places dans les facultés des sciences et techniques (8 établissements) a atteint 10.750, avec 129. 808 candidatures et 12. 800 places dans les écoles supérieures de technologie (20 établissements), avec 153.612 candidatures. Pour le cycle de licence d’éducation (14 établissements) le nombre de places a atteint 18.093

Le ministère a également indiqué que pour les concours ouverts aux élèves des classes préparatoires, 4.353 places sont disponibles dans les écoles d’ingénieurs (44 établissements), avec 5.209 candidatures, dont 5.038 candidats ont passé les épreuves, et 1.240 places dans les écoles de gestion (14 établissements), avec 1.581 candidatures, dont 1.361 candidats ont passé les épreuves.

À cet égard, le ministère a fait savoir que la plateforme nationale d’orientation et d’inscription post-baccalauréat, www.cursussup.gov.ma, a été adoptée comme étant plateforme unique pour la soumission et la gestion des candidatures, notant que les résultats des concours ont été annoncés du 29 juillet au 5 août.

Les établissements universitaires concernés ont procédé à l’inscription des étudiants admis sur les listes principales, ainsi qu’à la programmation des inscriptions des candidats admis sur les listes d’attente, selon les cas, soit en août ou bien début septembre 2024, a poursuivi le communiqué, invitant les candidats concernés à consulter régulièrement leurs espaces privés sur la plateforme numérique www.cursussup.gov.ma, pour confirmer leur admission, suivre les propositions d’inscription et s’informer sur les différentes étapes.

Pour les facultés des sciences et techniques et les écoles supérieures de technologie, qui ont annoncé les résultats de la sélection le 4 août, les inscriptions débuteront les 3 et 4 septembre. En ce qui concerne la licence en éducation, la plateforme numérique www.cursussup.gov.ma demeure ouverte pour déposer les candidatures et les épreuves orales se tiendront du 9 au 14 septembre.