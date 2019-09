Été 2019: L’ONCF a transporté plus de 8 millions de voyageurs

jeudi, 5 septembre, 2019 à 18:14

Rabat – A l’issue de la période estivale, marquée particulièrement par l’accroissement de la mobilité des personnes, l’Office national des Chemins de fer (ONCF) a transporté plus de 8 millions de voyageurs, dont 2,5 millions pour la seule période d’Aïd Al Adha, et ce dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de qualité.

Dans un communiqué, l’ONCF a indiqué s’être donné comme mot d’ordre “A période exceptionnelle, dispositif exceptionnel”, pour cette mobilisation générale, essentiellement à travers une offre de transport étoffée sur l’ensemble du réseau ferré national, des dessertes à cadence horaire aussi bien sur les trains à grande vitesse Al Boraq reliant Casablanca et Tanger, que des trains Al Atlas desservant Marrakech, Casa et Fès ou encore des trains directs connectant Oujda et Nador à Casablanca, Rabat et Tanger.

S’ajoutent à ces offres, des équipes “front office” renforcées pour apporter aux clients information, assistance et orientation tant au niveau des gares, que sur les quais et à bord des trains, mais aussi des canaux de ventes diversifiés, disponibles 24h/24- 7j/7j, poursuit la même source.

Ce dispositif est venu appuyer toutes les dispositions déjà mises en place à travers le nouveau concept de voyage ONCF visant à offrir aux usagers une nouvelle expérience ‘TRAIN’, grâce notamment à une tarification modulable, accessible à tous et encourageant l’anticipation, un principe de réservation obligatoire garantissant la place assise aux voyageurs en 1ère et 2ème classe, des temps de parcours nettement réduits (Casablanca – Tanger en 2h10mn et Casablanca – Marrakech en 2h30, Casablanca – Rabat en 55 mn…), une fréquence renforcée (exemple: 30 trains Al Boraq par jour) et une ponctualité largement améliorée atteignant 93%.

Ces efforts, explique le communiqué, ont été récompensés par la confiance continuellement exprimée et renouvelée par les clients vis-à-vis des services ONCF. Une confiance manifeste notamment envers Al Boraq, qui a transporté pas moins de 2 millions de voyageurs depuis son lancement, faisant de ce train une véritable icône du transport ferroviaire nationale de par sa rapidité, son confort, ainsi que le plaisir de voyage qu’il procure.

Aussi, de nombreuses offres tarifaires très compétitives et valables sur l’ensemble des axes du réseau ont été mises à la disposition des clients au cours de la période estivale, rendant le train toujours plus accessible aux différents segments de clients, poursuit l’ONCF qui cite dans ce sens, les tarifs Promo du train Al Boraq, les offres promotionnelles des trains de l’Oriental ou le tarif Yalla à 49 dhs seulement, disponibles sur plusieurs relations inter-city Al Atlas.