Étudiants marocains de retour d’Ukraine : batterie de mesures pour la continuité du parcours universitaire des inscrits en architecture

jeudi, 15 septembre, 2022 à 17:15

Rabat – Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville ont annoncé, jeudi, qu’une batterie de mesures ont été prises en vue d’assurer la continuité du parcours universitaire des étudiants marocains de retour d’Ukraine, inscrits dans les filières d’architecture.

Pour les étudiants souhaitant s’inscrire dans les écoles nationales d’architecture de Rabat, Marrakech, Fès, Tétouan, Agadir et Oujda, l’établissement de Rabat se verra confier l’organisation des modalités d’un concours d’évaluation, avec l’ouverture des portes de candidatures du 14 au 21 septembre, de 09H00 à 16H00, à travers le dépôt du dossier au siège de l’École nationale d’architecture (ENA) relevant du territoire de l’Académie dans laquelle le candidat a obtenu son baccalauréat, précisent les ministères dans un communiqué conjoint.

Le concours d’évaluation, tous niveaux confondus, aura lieu le samedi 1er octobre 2022, à 08H30, au siège de l’ENA de Rabat, alors que les résultats définitifs seront annoncés le 02 octobre sur le site www.concoursena.ma, ajoute le communiqué.

Les candidats admis seront répartis sur les écoles nationales d’architecture de Rabat, Marrakech, Fès, Tétouan, Agadir et Oujda, en fonction du territoire de l’Académie dans laquelle le candidat a obtenu son baccalauréat, tandis que les inscriptions seront ouvertes du 03 au 05 octobre au sein de l’établissement dans lequel le candidat concerné est admis.

Quant aux étudiants souhaitant s’inscrire dans les établissements nationaux privés et partenaires, les candidatures sont ouvertes du 14 au 21 septembre, de 09H00 à 16H00, à travers le dépôt du dossier au siège de l’établissement souhaité, selon la même source.

La liste des candidats admis pour passer le concours sera annoncée le 23 septembre sur le site de chaque établissement, alors que les épreuves d’évaluation, tous niveaux confondus, se dérouleront le 1er octobre, à 08H30, au siège de l’établissement en question. Les résultats définitifs seront, quant à eux, annoncés le 02 octobre sur le site internet de chaque établissement et les inscriptions des candidats admis ouvertes le 03 octobre.

En ce qui concerne les étudiants souhaitant poursuivre leurs études à distance dans les universités ukrainiennes, ils auront la possibilité de bénéficier d’une formation dans l’un des établissements nationaux compétents, sous la supervision d’une des écoles nationales d’architecture ou d’un des établissements nationaux privés et partenaires.