Evénements de Jerada: des peines allant de quatre mois à un an de prison avec sursis à l’encontre de sept mis en cause

vendredi, 20 avril, 2018 à 21:26

Oujda – Le Tribunal de première instance d’Oujda a prononcé, vendredi, des peines allant de quatre mois à un an de prison avec sursis à l’encontre de sept mis en cause poursuivis dans le cadre des événements de Jerada.

Ainsi, deux accusés ont été condamnés à un an de prison avec sursis, alors qu’une peine de quatre mois avec sursis à été prononcée à l’encontre de cinq mis en cause en plus d’une amende de 500 dirhams pour chacun d’entre eux.

Le Tribunal a aussi condamné l’ensemble des personnes poursuivies dans cette affaire à verser un dirham symbolique au profit de la partie civile.

Les prévenus ont été poursuivis notamment pour insulte à l’encontre de fonctionnaires publics lors de l’exercice de leurs fonctions et violence à leur encontre ayant entraîné des blessures avec préméditation.

Ils ont été également poursuivis pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme et endommagement de biens d’utilité publique, incitation à la désobéissance, non-assistance aux personnes en danger et incitation à commettre des crimes et des délits.