Examen des moyens de renforcer la coopération judiciaire entre M. Abdennabaoui et plusieurs responsables judiciaires étrangers

mercredi, 4 avril, 2018 à 16:00

Marrakech – Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui a eu des entretiens avec plusieurs ministres de la Justice et présidents des parquets des différents pays arabes, africains et européens, axés sur les moyens de renforcer la coopération judiciaire, et ce en marge de la 1ère Conférence internationale sur la justice organisée du 2 au 4 avril à Marrakech.