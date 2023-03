Examen des perspectives du renforcement de la coopération entre le Maroc et la Catalogne

samedi, 11 mars, 2023 à 15:53

Barcelone – L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, s’est entretenue, vendredi à Barcelone, avec la déléguée du gouvernement espagnol dans la communauté autonome de Catalogne, Maria Eugènia Gay Rosell.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Maroc et les différentes communautés autonomes espagnoles.

A cette occasion, les deux parties ont examiné les moyens à même d’assister la communauté marocaine résidant dans la région de Catalogne et d’étudier les mécanismes visant à améliorer leur quotidien.

Lors de cette rencontre, Mme Benyaich a souligné que le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne s’est davantage renforcé, ce qui illustre parfaitement l’excellence des relations unissant les deux pays, relevant que la Réunion de Haut Niveau, tenue les 1er et 2 février à Rabat, a donné un nouvel élan aux relations bilatérales à tous les niveaux.

Mme Benyaich a également tenu une séance de travail avec une délégation d’hommes d’affaires catalans, qui ont participé au Forum de Dakhla, l’occasion d’exposer les opportunités d’affaires offertes par le Royaume et l’amélioration du climat d’affaires grâce aux nombreuses mesures prises par le gouvernement pour attirer davantage d’investisseurs étrangers.

L’ambassadeur a présenté les opportunités d’investissement sur le marché marocain, mettant en avant les réformes politiques, économiques et sociales menées, au cours des vingt dernières années, par le Royaume, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, qui lui ont permis de se positionner à l’avant-garde du développement économique en Afrique.

Mme Benyaich a également reçu une délégation de la communauté marocaine juive installée en Catalogne, qui a salué le rôle majeur de SM le Roi, Amir Al Mouminine, dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue inter-religieux.

Lors de cette rencontre, la diplomate s’est félicitée de la vision Royale et les efforts déployés par SM le Roi pour la préservation du patrimoine judéo-marocain et la modernisation institutionnelle des structures de gestion des affaires quotidiennes des membres de la communauté juive, soulignant que la vision éclairée de SM le Roi a permis de renforcer les liens des Marocains de confession juive établis à l’étranger avec leur mère patrie.

Dans le cadre sa visite à Barcelone, Mme Benyaich a tenu une rencontre avec la communauté marocaine établie dans la communauté autonome de Catalogne et ce en présence des Consuls généraux du Maroc à Barcelone, M. Charif Cherkaoui, à Tarragone, Mme Ikram Chahine, et à Girone, M. Driss Soussi.

A cette occasion, Mme Benyaich a affirmé que l’Ambassade et les douze consulats généraux du Maroc en Espagne sont pleinement mobilisés afin d’apporter l’aide nécessaire à la communauté marocaine et ce en droite ligne de la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Mme Benyaich a mis en exergue le rôle actif et les efforts déployés par la diaspora marocaine établie dans les différentes régions espagnoles pour donner une image positive de sa mère-patrie, renforcer l’esprit de citoyenneté et préserver l’identité et le patrimoine ancestral du Maroc, et ce notamment à travers l’organisation de plusieurs événements culturels et sportifs.

Elle a également salué l’engagement des Marocains d’Espagne pour faire face aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, appelant à poursuivre la mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre et préserver la première cause nationale.

Mme Benyaich a aussi participé à une conférence organisée par la Fondation Ibn Battouta, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, en présence du sous-délégué du gouvernement espagnol en Catalogne, Carlos Prieto Gomez.

A cette occasion, la diplomate a mis l’accent sur l’engagement indéfectible du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, de faire de la promotion de l’égalité des genres et de la situation de la femme une priorité de toute politique gouvernementale.