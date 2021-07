Examens du baccalauréat : Le Maroc a réussi l’organisation malgré le contexte sanitaire (responsable)

mercredi, 14 juillet, 2021 à 19:00

Rabat – Le Maroc a réussi le pari de l’organisation des épreuves du baccalauréat et autres examens diplômants pour la deuxième année consécutive, et ce malgré la conjoncture sanitaire exceptionnelle que connaît le pays en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué le responsable au Centre national d’évaluation, des examens et de l’orientation, Mohamed Al Makkari.