Examens du Baccalauréat : Trois questions au directeur provincial de l’Education nationale à Rehamna

mercredi, 1 juillet, 2020 à 11:43

-Propos recueillis par Abdelhak Yahya-

Benguérir (province de Rehamna) – Dans le cadre de son accompagnement des préparatifs des examens du Baccalauréat (session de juillet 2020), le directeur provincial de l’Education nationale à Rehamna, El Arbi El Hantouf revient, dans un entretien accordé à la MAP, sur les dispositifs et les mesures préventives entreprises pour assurer le bon déroulement de cette importante échéance nationale au niveau de la province.

1- Les épreuves du Baccalauréat se déroulent cette année dans des circonstances particulières dues à la pandémie de la Covid-19. Quelles sont les nouveautés marquant le déroulement de cette importante échéance sur le plan organisationnel ?

A l’instar des différentes directions provinciales de l’Education nationale au niveau de la région Marrakech-Safi et à l’échelle nationale, la Direction provinciale à Rehamna a tenu une série de rencontres de coordination, dédiées aux préparatifs des examens du Baccalauréat et ce, dans le sillage de la réunion de coordination avec le directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, My Ahmed Karimi, consacrée aux principales mesures à entreprendre pour la réussite de cette étape cruciale.

Pour la première fois, ces épreuves se dérouleront dans une conjoncture exceptionnelle induite par la pandémie de la Covid-19. Les préparatifs ont été entamés depuis un mois et demi, en vue de réunir les conditions optimales pour que cette opération se déroule dans une atmosphère pédagogique saine prenant en compte les différentes mesures préventives et de précaution, afin de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des candidats que de l’ensemble des intervenants et des cadres pédagogiques et administratifs.

Ainsi, 3.358 candidats, dont 2.437 scolarisés et 921 libres, passeront la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020 au niveau de la province.

Vingt centres d’examen, dont 14 en milieu urbain et 6 dans le monde rural, ont été aménagés sur l’ensemble du territoire de la province, tout en veillant à ce que le nombre des candidats ne dépasse pas 10 dans chaque salle.

Ces centres d’examen sont ventilés entre la ville de Benguérir (11 établissements scolaires, une salle couverte et un centre au sein de la prison locale) et Sidi Bou Othman (un centre), ainsi que six autres répartis entre les communes rurales de Skhour Rehamna, Labrikiyne, Bouchane, Nzalt Laâdam, Lamharra et Ras Aïn.

L’importante nouveauté marquant le déroulement de ces examens cette année au niveau de la province demeure la mobilisation des infrastructures sportives, en aménageant une salle couverte à Benguérir, qui répond parfaitement aux conditions sanitaires requises, notamment en termes de superficie et d’aération, ce qui permettra de protéger les candidats et les cadres pédagogiques contre toute contamination.

2-Quelles sont les principales mesures préventives prises par la direction provinciale pour garantir la sécurité sanitaire des candidats ainsi que des cadres pédagogiques chargés du contrôle et de l’organisation?

Conformément au guide des procédures pour l’organisation des examens du baccalauréat 2020 et au protocole sanitaire adopté par l’AREF, la direction provinciale a entrepris l’ensemble des mesures préventives exigées.

Ainsi, chaque centre d’examen a fait l’objet d’une opération de désinfection et de nettoyage. Cette mesure sera suivie par une autre et ce, 48 heures avant le déroulement des examens, puisqu’il sera procédé à une stérilisation de tous les espaces et salles concernés, outre une stérilisation quotidienne juste après la sortie des candidats de chaque épreuve.

A rappeler, dans ce sens, le programme défini avec le concours du conseil communal de Benguérir qui s’est chargé de la stérilisation des centres d’examens en milieu urbain, alors que l’OCP assure leur stérilisation en milieu rural.

Je tiens aussi à affirmer que la direction veillera, tout au long de la période d’examens, à fournir aux candidats et aux cadres pédagogiques et administratifs qui superviseront cette opération, des masques de protection (un le matin et un autre l’après-midi), dans le cadre du respect des règles de sécurité sanitaire qui exigent le changement de la bavette chaque 4 heures.

Parmi les autres mesures figurent la mise à la disposition des candidates et candidats de produits désinfectants, la stérilisation des chaussures à l’entrée, le respect de la distanciation physique à travers le traçage et la mise en place d’une signalisation pour déterminer la distance de sécurité et la prise de la température et ce, afin que les examens se déroulent dans les meilleures conditions.

3- La garantie de la réussite de ces mesures organisationnelles et préventives exige une fédération des efforts aussi bien des candidats et de leurs parents que des cadres pédagogiques. Quel est votre message à l’adresse de ces parties ?

Pour la réussite de cette importante étape, j’exhorte l’ensemble des enseignants chargés des examens, du contrôle et de la supervision pédagogique à poursuivre leur mobilisation et engagement afin que cette opération se déroule dans une atmosphère saine, avec pour objectif suprême la préservation de la santé et de la sécurité de tous les intervenants.

J’appelle aussi tous les candidates et candidats à ne ménager aucun effort dans leur préparation des examens afin d’obtenir de bons résultats, tout en insistant sur le rôle qui incombe aux parents et tuteurs pour l’accompagnement de leurs enfants qui se préparent aux épreuves du baccalauréat et qui ont besoin d’être soutenus et encouragés afin de passer cette épreuve dans les meilleures conditions.

Je saisis également cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements au gouverneur de la province, Aziz Bouignane, à l’AREF et aux services de sécurité pour l’accompagnement continu et régulier afin d’assurer la réussite de cette opération, ainsi qu’aux partenaires du système éducatif (conseils élus, délégation de la santé et OCP), en vue de préserver la santé et la sécurité des autres intervenants concernés par cette opération.

En conclusion, je souhaite plein succès à tous les candidats et candidates et j’espère que les résultats seront à la hauteur des aspirations des familles et du système éducatif à l’échelle de la province, tout en lançant un appel à toutes les parties pour poursuivre leur mobilisation positive et leur adhésion en vue de réunir toutes les conditions appropriées pour la réussite de cette importante échéance nationale.