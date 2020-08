Face à la pandémie, le discours royal met en relief la pertinence de la science (Professeur à l’Hôpital universitaire de New York)

vendredi, 21 août, 2020 à 19:30

Washington -Dans un contexte d’incertitude et d’anxiété générée par la pandémie planétaire du Covid-19, le discours royal du 20 août a mis en relief la pertinence de la science, a souligné le professeur agrégé et chercheur en neurologie et en neuroscience à l’Hôpital universitaire de New York, Allal Boutajangout, qui assure qu’en attendant la production d’un vaccin, le port généralisé du masque, la distanciation physique et l’hygiène restent, comme le Souverain l’a rappelé, les meilleurs remparts contre la propagation du virus.

Dans une déclaration à la MAP, ce chef du Laboratoire des maladies neurodégénératives et développement des médicaments au sein du Centre cognitive neurologie dudit établissement hospitalier, a assuré que “la communication est cruciale pour endiguer une pandémie qui plus est lorsqu’il s’agit d’un virus nouveau dont on ne connaît pas encore tout. La franchise, la sincérité et la responsabilisation qui ont marqué le discours royal, tout aussi motivant, sont la preuve d’un leadership politique nécessaire en ces temps de crise sanitaire inédite”.

“Il est impératif de traduire les directives contenues dans le message royal en politique sanitaire publique, à commencer par une campagne plus intense et plus cohérente de sensibilisation, de vulgarisation de la science, et de responsabilisation pour le respect des gestes barrières en vue de rompre les chaînes de transmission”, a soutenu Dr. Boutajangout.

Dans ce sens, cet expert de la maladie Alzheimer a appelé de ses vœux à privilégier, comme le Souverain l’a aussi met en évidence, la rigueur de la science, car outre les impératifs de tester, isoler, et traiter les patients, il faut continuer à présenter les faits, les arguments et les conseils de manière accessible au citoyen et s’attaquer, par la voie d’une presse crédible et spécialisée, à la désinformation et aux fausses nouvelles qui nuisent à sa compréhension et affaiblissent sa confiance et son engagement.

Il a, par ailleurs, rappelé qu’à l’image du Maroc, le monde entier, des Etats-Unis à l’Europe, de l’Amérique Latine au reste de l’Afrique et à l’Asie, est confronté au même défi de contenir les nouvelles flambées du virus, ce qui prolonge la fermeture des frontières et force chaque pays à ne compter que sur ses propres moyens.

Selon Dr Boutajangout, la pandémie du Covid-19 avec ses coûts humains, économiques et sociaux énormes, offre néanmoins au Maroc l’occasion de consentir les investissements supplémentaires nécessaires pour améliorer la stratégie de santé publique, dont la promotion de l’écosystème de recherche et les collaborations scientifiques internationales, y compris avec les compétences marocaines à travers le monde mobilisées à apporter leurs contributions.

L’expert marocain de la maladie d’Alzheimer est l’auteur du premier vaccin qui cible la pathologie Tau de la maladie, un travail effectué en équipe avec trois autres professeurs. Il a développé, en collaboration avec Dr. Thomas Wisniewski, d’autres vaccins qui sont en cours de test préclinique ciblant la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives.