La Faculté des Lettres de Marrakech accueille ses nouveaux étudiants

lundi, 2 novembre, 2020 à 21:26

Marrakech – La Faculté des Lettres et des Sciences humaines relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a accueilli lundi ses nouveaux étudiants et ce, à travers l’organisation jusqu’au 10 novembre courant, de la Semaine d’intégration de l’étudiant, un événement placé sous le thème “Pour une université responsable, inclusive et citoyenne”.

Cette manifestation culturelle et pédagogique, organisée en chaque début d’année universitaire, vise à accueillir les nouveaux étudiants par l’administration et les anciens étudiants, et surtout, à tisser des liens entre les nouveaux étudiants et les plus anciens en vue de faciliter leur insertion dans cet établissement d’enseignement supérieur.