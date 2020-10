Fahs-Anjra: adoption de conventions à caractère social dans le cadre de l’INDH

vendredi, 16 octobre, 2020 à 19:37

Tanger – La commission provinciale de développement humain de la province de Fahs-Anjra a adopté, vendredi, trois conventions visant à soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et l’enseignement préscolaire au niveau de la province.

La première convention, approuvée à l’unanimité par les membres de la commission lors d’une réunion, présidée par le gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, ambitionne de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes, à travers un projet de la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie, et ce dans le cadre du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, l’un des quatre programmes de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Doté d’une enveloppe budgétaire de 810.000 dirhams, ce projet vise à assurer un accompagnement en amont pour 133 bénéficiaires ou des entreprises nouvellement créées, dont 40 structures vont bénéficier d’un accompagnement en aval pour garantir leur pérennité.

S’exprimant à cette occasion, M. Marzouki a souligné que cette opération permettra de sélectionner un certain nombre de porteurs de projets qui pourraient bénéficier ultérieurement du projet de création d’une zone d’activités économiques, industrielles et artisanales dans la commune rurale d’Al Bahraouiyine relevant de la province.

Les autres intervenants ont, pour leur part, relevé que ce projet bénéficiera également des services de la “plateforme des jeunes porteurs de projets et à la recherche d’un emploi”, qui constitue un pilier essentiel de la mise en oeuvre du troisième programme relatif à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes.

A cela s’ajoutent deux autres conventions avec la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, et ce pour soutenir l’enseignement préscolaire au niveau de la province, pour un budget de 8,36 millions de dirhams.

Il s’agit notamment d’équiper 17 unités préscolaires et d’assurer la gestion de 67 unités dans sept communes de la province, tandis que la deuxième convention porte sur l’équipement de trois unités.

Cette réunion a été ponctuée par la présentation du bilan des programmes de la troisième phase de l’Initiative et d’un exposé sur le programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, outre la révision du montage financier de certains projets s’inscrivant dans le cadre du programme d’amélioration du revenus et d’inclusion économique des jeunes au titre de 2019.