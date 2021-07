Fahs-Anjra: Des chantiers intégrés de développement humain qui rapprochent les services des citoyens

mardi, 20 juillet, 2021 à 17:23

Ksar Sghir – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) se veut un ambitieux chantier royal, qui a contribué, au cours des dernières années, à l’instauration de projets offrant des services intégrés au niveau de la province de Fahs-Anjra.

Ces projets portent notamment sur les secteurs de la santé et de l’éducation, à travers l’instauration d’un système intégré qui vise à rapprocher les deux services des habitants de cette province rurale, compte tenu de la dispersion de ses agglomérations et de l’absence d’un centre urbain qui constitue le noyau de la dynamique de développement.

Les autorités locales ont veillé à activer des projets qualitatifs qui contribuent à booster les indicateurs de développement humain au niveau des différentes communes de la province, tels que les centres de renforcement des capacités des femmes et des jeunes, les services d’enseignement préscolaire et le renforcement de l’accès aux services de santé de base.

En vertu d’une convention dans le cadre de l’INDH, il a été procédé à la création du Centre d’hémodialyse de Fahs-Anjra, situé à la commune de Ksar Sghir, qui accueille, depuis mars 2017, les patients atteints d’insuffisance rénale, selon une philosophie visant à surmonter les obstacles qui entravent l’accès des patients à un traitement régulier de cette maladie chronique.

Ce centre, qui accueille actuellement 24 patients, constitue pour Mme Fatima Boughnaim, habitante du village Ghzailich et atteinte de cette maladie depuis plusieurs années, “un souffle de miséricorde” qui lui épargne la peine de se déplacer vers les villes voisines afin de se faire soigner.

Et comme les autres patients du centre, Mme Boughnaim attend que le chauffeur, Mohamed Amin El Maimouni, l’emmène à bord d’un véhicule, acquis spécialement à cet effet dans le cadre de l’INDH, au centre pour avoir ses deux séances hebdomadaires.

Avant l’achat de ce véhicule appartenant au centre, Mme Fatima avait du mal à se déplacer, parfois sur des routes non revêtues, de son village, situé dans l’une des montagnes voisines, vers le centre. Malgré une courte distance à parcourir, ce voyage peut être ardu pour certains patients insuffisants rénaux qui souffrent généralement de fatigue.

“Avant, ma mère avait des difficultés à accéder aux soins à cause du coût, mais maintenant, grâce au centre et à l’association gestionnaire, elle bénéficie de soins gratuits et réguliers, ainsi que du transport qui lui a facilité l’accès à ce traitement”, souligne Fatima Boulaich, la fille de Mme Boughnaim.

Dans ce contexte, le chauffeur Mohamed Amin El Maimouni, affirme que le déploiement du service de transport, dans le cadre de l’INDH, a grandement contribué à rapprocher les services du centre d’hémodialyse des patients, notant que le nombre de bénéficiaires du transport atteint actuellement 9 patients.

Ce nombre peut paraître faible, mais le chauffeur parcourt environ 400 km par jour à la recherche de patients qui trouvent des difficultés à se déplacer vers le centre pour se faire soigner le matin ou l’après-midi, à raison de deux séances de 4 heures par semaine.

Les responsables des chantiers de l’INDH dans la province de Fahs-Anjra assurent que le service de transport a permis de surmonter les obstacles liés au transport qui poussaient certains patients à manquer leurs séances de soins gratuites, que ce soit en raison du manque de moyens financiers, de la sensation de fatigue et du manque d’énergie, des mauvaises conditions météorologiques, ou à cause de l’absence de moyens de transport dans certaines localités, notant qu’une ambulance dédiée au centre a été déployée pour assurer également le transport des cas critiques.

Le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la préfecture de Fahs-Anjra, Mohamed Tasmet, a indiqué que ce centre est le fruit des efforts déployés par nombre d’intervenants, avec à leur tête le président et les membres du Comité provincial de développement humain, notant qu’une enveloppe budgétaire de plus de 7 millions de dirhams a été mobilisée, sur plusieurs années, pour construire, équiper et gérer le centre.

Pour sa part, le directeur de l’Association Amal pour les patients atteints d’insuffisance rénale – section de Ksar Sghir – Abdelmjid Dahdouh, a souligné que le nombre de bénéficiaires atteint actuellement 24 patients, tandis que la capacité d’accueil du centre s’établit à 65 personnes, saluant les efforts consentis par l’INDH et le reste des partenaires pour offrir un service d’hémodialyse gratuit aux patients de la province.

Le projet du Centre d’hémodialyse de Fahs-Anjra est un exemple typique du chantier royal de l’INDH, qui est venue rattraper le déficit dans les territoires les moins équipés, renforcer la justice spatiale, et rapprocher les services de base de tous les citoyens, à travers des projets ciblés et intégrés.