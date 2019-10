La FAO salue le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans le Monde arabe

vendredi, 25 octobre, 2019 à 20:40

Rome- Le Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), M. Qu Dongyu a salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans le Monde arabe, tout en soulignant qu’il comptait sur la clairvoyance du Souverain pour faire profiter les pays de la région, de l’expertise marocaine et son savoir-faire dans le domaine agricole, d’autant plus que le Maroc a de grandes potentialités agricoles et jouie d’une position géographique stratégique lui permettant de renforcer les liens entre les pays méditerranéens et le monde arabe.

Le Directeur Général de la FAO, qui s’exprimait lors de la cérémonie de remise des lettres d’accréditation de M. Youssef Balla, en sa qualité de Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, a affirmé son entière disposition à renforcer la coopération avec le Maroc notamment dans le cadre de son initiative Hand in Hand.

M. Qu Dongyu, a mis en avant les relations étroites entre la Chine et le Maroc tant au niveau politique, économique que culturel, et s’est félicité de ses rencontres avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des MRE, M. Nasser Bourita à New York, lors de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies et en Chine l’année dernière. Il a affirmé qu’en tant que DG de la FAO, il souhaite renforcer la coopération avec le Maroc et le secteur privé dans le cadre d’un partenariat public- privé.

De son côté, le Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, M. Youssef Balla, a souligné le leadership de Sa Majesté le Roi dans le domaine du développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique dans le contexte de la sécurité alimentaire, ainsi que l’importance que le Souverain accorde à la coopération sud-sud et triangulaire. Il a confirmé l’entière disponibilité du Royaume à approfondir cette coopération et mettre au profit des pays africains, toute son expertise pour asseoir une agriculture durable dans le continent.

M Balla, a aussi mis en avant l’importance pour le Maroc, de la sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique et du développement socio-économique, au Maroc et en Afrique, ainsi que les différentes stratégies, axées sur l’investissement dans l’agro-industrie, pour la création de la richesse et de l’emploi, notamment le plan Maroc vert et les initiatives triple A et triple S.