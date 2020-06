La FCMCIS et la CNT se penchent sur les principales mesures pour relancer le tourisme

mardi, 2 juin, 2020 à 20:25

Casablanca – La Fédération des chambres marocaines du commerce, de l’industrie et des services (FCMCIS) et la Confédération nationale du tourisme (CNT), réunies lundi en mode visioconférence, se sont penchées sur les principales mesures à même de relancer l’activité touristique au Maroc.

Durant cette rencontre, la CNT a déroulé son programme d’actions telles que proposées au CVE par l’intermédiaire de la CGEM, pour d’un coté préserver les emplois ainsi que le pouvoir d’achat de ses ressources humaines, maintenir les entreprises touristiques en état pour une reprise rapide et appréhender la reconquête des marchés émetteurs pour revenir au niveau de compétitivité d’avant Covid-19, indiquent, mardi, la FCMCIS et la CNT dans un communiqué conjoint.

Pour cela, les deux parties ont décidé d’unir leurs efforts afin d’intervenir auprès de toutes les instances décisionnaires agissant dans le cadre de la relance de l’économie nationale.

Dans ce sens, le président de la fédération a tenu à saluer les actions menées par les professionnels du tourisme durant toute la période de confinement, en mettant à disposition des équipes sanitaires leurs établissements et leur véhicules de manière gracieuse et citoyenne et ce, en étant sinistrés.

Les membres de la FCMCIS sont conscients des enjeux qui attendent le secteur du tourisme en sa qualité de pourvoyeur de devises et créateur d’emploi direct et indirect, qui doit bénéficier de mesures exceptionnelles urgentes pour faire face à la récession qui menace le pays, ajoute la même source.

La FCMCIS et la CNT en appellent au gouvernement dans le cadre de la loi de finance rectificative en cours, de tenir compte de la situation que traverse le tourisme national et de mettre en place des mesures fiscales incitatives permettant une relance immédiate et soutenue.

Par ailleurs, la FCMCIS et la CNT ont décidé d’agir conjointement à l’échelon national et régional pour porter la relance du tourisme marocain et l’ensemble de l’économie nationale.

Cette réunion était co-présidée par le président de la FCMCIS et le président de la CNT avec la participation des présidents des CCIS de Marrakech-Safi, Souss-Massa, Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ainsi que les présidents de la FNIH, de la FNTT et du CRT de la région Marrakech Safi.