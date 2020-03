La femme atteinte du Coronavirus se trouve dans “un état critique”

jeudi, 5 mars, 2020 à 13:31

Le co-fondateur du “Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship” et de la plateforme “Wuluj” relative à la participation au financement de projets créatifs et innovants, M. Adnane Addioui a été désigné en décembre dernier par SM le Roi Mohammed VI, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD).