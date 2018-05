La femme et l’enfant au cœur des préoccupations de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité

mercredi, 23 mai, 2018 à 18:38

Mers El Kheir (Préfecture de Skhirate) – La femme et l’enfant demeurent au cœur des préoccupations de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué Mme Souad Boulouiz, Chef de projets à la Fondation, soulignant que le Centre de proximité pour la femme et l’enfant, dont les travaux ont été lancés mercredi par SM le Roi Mohammed VI à Mers El Kheir dans la préfecture de Skhirate-Témara, illustre cet intérêt.

Ce Centre permettra la formation des femmes bénéficiaires, issues de milieux défavorisés, dans des métiers générateurs de revenus, favorisant ainsi leur insertion dans le marché de l’emploi, a poursuivi Mme Boulouiz, dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement des travaux dudit Centre.

Suite à cette formation, les femmes pourront créer leur propre projet où se constituer en coopérative pour mieux commercialiser leurs produits, a-t-elle dit, notant que ces femmes bénéficient également d’un accompagnement de la part de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour la création d’activités génératrices de revenus, de petites et très petites entreprises.

Construit sur un terrain de 1.733 m2, le futur Centre aura pour objectif de consolider les compétences des femmes et des jeunes filles en leur dispensant des formations dans des métiers porteurs d’emploi, notamment en art culinaire, coupe-couture, coiffure-esthétique, éducatrices du préscolaire, et agent de grande distribution (agent commercial, responsable rayonnage, caissière).

Il offrira également aux femmes des espaces d’alphabétisation, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement socioéducatif, et mettra à leur disposition une crèche pour l’éducation et le suivi préscolaire de leurs enfants.