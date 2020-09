La fermeture de “Souk El Had” et des plages d’Agadir, une décision saluée par la population locale

jeudi, 17 septembre, 2020 à 10:50

Agadir – La population locale à Agadir a salué la décision de fermeture de “Souk El Had” et des plages relevant de la compétence territoriale de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Suite à la hausse des cas de contaminations par le Covid-19, les autorités de la ville avaient décidé d’imposer des mesures restrictives, par la fermeture des parcs publics et des plages à partir du samedi 12 septembre et de Souk El Had pour 15 jours à partir du 15 septembre.