Fès : Plus de 11.700 ressources pédagogiques mises à disposition des étudiants de l’USMBA

lundi, 4 mai, 2020 à 14:34

Fès – Un total de 11.703 ressources pédagogiques ont été créées par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, dans le cadre du dispositif de cours à distance mis en place dans le contexte de la lutte contre le Covid-19.

Ces ressources sont diffusées sur une panoplie de portails électroniques, sur la chaine TV Arryadia et sur les deux stations radios régionales (Radio régionale de Fès et Radio plus), indique l’USMBA, qui rappelle s’être engagée à assurer la continuité pédagogique, dès l’annonce de la suspension des cours en présentiel par le ministère de tutelle.

Les contenus pédagogiques produits concernent 9.817 ressources de type PDF, PPT et DOC sur les plateformes Moodle, 1.095 enregistrements de type vidéo dont 81 pour la diffusion TV et 791 enregistrements de type audio avec 5.760 minutes de diffusion sur les deux stations radios régionales, précise l’université dans un communiqué.

Toutes ces ressources sont mises principalement sur la plateforme Moodle (83pc des ressources), afin d’assurer une meilleure relation étudiants-professeurs (54pc des étudiants et 78pc des enseignants sont actifs sur Moodle). D’autres dispositifs pédagogiques d’enseignement à distance sont également utilisés (Google Classroom, sites institutionnels, modalités de contacts).

Par ailleurs, les établissements de l’USMBA ont mis en place divers moyens de communication, afin de maintenir le contact avec les étudiants, tels que les portails institutionnels des établissements, les réseaux sociaux notamment Facebook et Whatsapp, les chaînes YouTube, la messagerie académique, les visioconférences (via Meet, Zoom), les forums et une plateforme d’assistance intelligente sur W-A-Business.

Selon l’USMBA, ces résultats ont été rendus possibles grâce aux ‘’efforts, à la disponibilité permanente, à l’engagement au quotidien et au dévouement’’ des professeurs de l’université, des cadres techniques et administratifs, pendant cette période exceptionnelle.