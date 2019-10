Fès : 3 individus arrêtés en possession de plus de 2 tonnes de chira (DGSN)

samedi, 12 octobre, 2019 à 14:41

Rabat – Les services de la préfecture de police de Fès ont arrêté, samedi matin, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois individus, âgés entre 25 ans et 47 ans, en flagrant délit de possession de plus de 2 tonnes et 280 kg de chira.

Les trois suspects ont été arrêtés à bord d’un véhicule léger à l’entrée de Fès, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, ajoutant que l’un des mis en cause a opposé une résistance farouche avec un fusil de chasse, qu’il a utilisé pour tirer quatre coups de feu sur les policiers.

Face à cette situation, les policiers ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, tirant six balles, dont l’une a touché un des mis en cause au niveau des membres inférieurs, avant d’arrêter tous les suspects et saisir le fusil et deux balles, précise le communiqué.

La fouille du véhicule a permis de saisir 2 tonnes et 280 kg de chira, ainsi que 2 kg de kif, plusieurs doses de cocaïne, ainsi qu’une somme d’argent de 8.390 DH, des téléphones portables et des plaques d’immatriculation étrangères.

Le suspect blessé a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il reçoit les soins nécessaires, tandis que ses deux complices ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cet acte criminel, conclut le communiqué.