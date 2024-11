Fès: Plus de 400 enfants en situation de handicap bénéficiaires d’une caravane médicale pluridisciplinaire

jeudi, 7 novembre, 2024 à 19:29

Fès – Plus de 400 enfants en situation de handicap ont bénéficié jeudi à Fès des services d’une caravane médicale pluridisciplinaire.

Organisée à l’initiative de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Fès-Meknès, en partenariat avec l’Association retour d’espoir aux porteurs d’implants cochléaires (AREPIC), cette caravane a ciblé les enfants porteurs d’implants cochléaires et leurs tuteurs relevant des établissements scolaires inclusifs de la région.

Cette initiative humanitaire, abritée par l’école primaire Abdellatif Laâbi, vise à préparer les dossiers médicaux des enfants porteurs d’implants cochléaires afin de faciliter leur intégration dans les établissements scolaires ordinaires ainsi que leur accès à une série de programmes éducatifs.

Cette caravane, qui a mobilisé 20 cadres médicaux et paramédicaux et des acteurs associatifs, comprenait plusieurs spécialités, notamment la correction auditive, la physiothérapie, la psychothérapie, la psychomotricité, la thérapie sensori-motrice, la médecine génétique et le diagnostic médical.

Cette opération comprenait également des séances de conseil et d’orientation au profit des familles, notamment des rencontres directes avec des enfants porteurs d’implants cochléaires et leurs parents, au cours desquelles ces derniers ont été sensibilisés à la nécessité de renforcer la communication avec les enfants à la maison, d’assurer une bonne préparation linguistique et de veiller à ce que les enfants portent leurs implants cochléaires tout au long de la journée et ne les retirent qu’au moment d’aller dormir.

Des activités culturelles et d’animation pour les enfants bénéficiant de la caravane ont également été organisées en parallèle avec la caravane et ce, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de l’éducation inclusive à l’AREF Fès-Meknès, Halim Hicham, a indiqué que cette caravane s’inscrit dans le cadre du lancement du programme régional des caravanes médicales organisées par l’Académie en partenariat avec l’AREPIC, ciblant un groupe d’élèves scolarisés dans des établissements d’éducation inclusive.

Cette initiative vise notamment à fournir à ces élèves des dossiers médicaux qui faciliteront leur apprentissage, ainsi qu’à les aider à s’adapter aux différentes activités de la vie scolaire, aux activités de contrôle continu et aux examens certifiants, a-t-il ajouté.

De son côté, la présidente de l’AREPIC, Nezha Sehaki, a affirmé que cette caravane médicale, qui comprend la participation d’un certain nombre de spécialistes médicaux de différentes disciplines, vise à faciliter l’intégration harmonieuse des enfants portant des implants cochléaires dans les établissements d’enseignement ordinaires.

“L’association s’occupe d’enfants porteurs d’implants cochléaires, qui bénéficient d’une gamme de services comprenant l’orthophonie, l’éducation spécialisée, la psychomotricité et d’autres activités parallèles”, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la directrice de l’association, Fatima Zahra Mechouahi, a fait savoir que l’AREPIC, créée en 2013, œuvre à prendre en charge des enfants porteurs d’implants cochléaires, précisant que pour l’année académique en cours, quelque 290 filles et garçons sont pris en charge, dont 135 enfants intégrés dans des établissements ordinaires.