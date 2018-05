Fès: 500 MDH pour la mise à niveau des quartiers sous-équipés entre 2018 et 2022

jeudi, 24 mai, 2018 à 18:26

Fès -Une enveloppe de 500 Millions de Dirhams (MDH) sera mobilisée pour la mise à niveau et la réhabilitation des quartiers sous-équipés de la ville de Fès, dans le but d’améliorer le paysage urbain et répondre aux attentes de la population en matière de renforcement des infrastructures de base.