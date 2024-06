Fès : Plus de 6.500 tonnes de déchets collectés durant l’aid Al Adha

vendredi, 21 juin, 2024 à 11:35

A l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé à la solidarité avec les personnes contraintes de fuir leur pays et à mobiliser le soutien en faveur de leur droit à la sécurité, à la dignité et à l’inclusion sociale pour réaliser leurs rêves.