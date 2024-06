Fès accueille les “Healthtech Innova Days”, un événement dédié à l’innovation médicale

vendredi, 7 juin, 2024 à 17:51

Fès – La Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès a abrité, vendredi, la première édition des “Healthtech Innova Days”, organisé par l’incubateur “INCUBOOSTER”.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la troisième édition du Fonds INNOV INVEST (FII), une initiative lancée par TAMWILCOM pour stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation et qui vise à accompagner et à faciliter l’accès au financement pour les startups et les porteurs de projets innovants.

Ce Hackathon, initié du 7 au 9 juin, avec la participation de 15 projets innovants, se présente comme un appel à projets dédié aux futures startups opérant dans les technologies et les innovations appliquées au domaine de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, Tarik Sqalli Houssaini, Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès, a souligné l’importance cruciale des “HEALTHTECH INNOVA DAYS” pour stimuler l’innovation dans le secteur de la santé.

Selon lui, cet événement met l’accent sur les technologies de pointe dans leur version la plus novatrice, en s’appuyant sur le potentiel créatif des étudiants et des enseignants-chercheurs de la Faculté.

Durant ces trois jours, de jeunes porteurs de projets auront l’opportunité de présenter leurs idées avant d’être sélectionnés et accompagnés pour concrétiser leurs ambitions.

Le Doyen a insisté sur le terme “concrétiser”, soulignant la volonté de dépasser le simple cadre des concours d’innovation pour offrir un véritable soutien à l’entrepreneuriat, grâce à la collaboration avec divers partenaires et l’appui de l’Etat.

Evoquant les défis majeurs du secteur de la santé en pleine mutation, M. Sqalli Houssaini a mis en avant les besoins considérables en ressources humaines, en équipements, en investissements et en structuration.

Il a salué les réformes en cours au Maroc, citant les nouveaux textes de loi structurants, la création de nouvelles facultés de médecine et la formation accrue de professionnels de la santé.

Cependant, pour réussir ce virage prometteur, le pays a besoin non seulement de personnel soignant qualifié, mais aussi de ressources humaines capables d’innover et d’apporter une valeur ajoutée sur l’échiquier international, a-t-il insisté.

De son côté, Ahmed Benjelloun, professeur à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG/Fès), consultant Expert Incubooster, a relevé que cet événement offrira une plateforme pour les porteurs de projets innovants dans le domaine de la “HealthTech”.

Leur participation permettra, selon lui, de mettre en lumière des solutions novatrices visant à transformer l’écosystème de la santé en un véritable levier de développement et d’attractivité territoriale pour les différentes régions du Maroc.

Les organisateurs des “HEALTHTECH INNOVA DAYS” ambitionnent, à travers cette initiative, de développer des projets révolutionnaires dans des domaines clés de l’innovation médicale.

Parmi les secteurs prioritaires figurent la télémédecine, qui permettra des consultations à distance via des plateformes en ligne, ainsi que les dispositifs médicaux connectés capables de surveiller et de collecter des données sur la santé des patients en temps réel.

Les applications de santé mobile (mHealth) destinées au suivi de la condition physique et à la gestion des maladies chroniques sont également ciblées.

L’événement vise aussi à promouvoir les systèmes de gestion sécurisés des données de santé et l’intelligence artificielle appliquée au diagnostic, à la personnalisation des traitements et à l’amélioration des soins.

Enfin, la formation en ligne et la sensibilisation du public aux enjeux sanitaires feront partie intégrante de cette dynamique d’innovation dans le secteur de la santé.

A l’issue de l’événement, les équipes présenteront leurs projets à un jury d’experts et d’investisseurs potentiels. Les cinq projets les plus prometteurs bénéficieront d’un accompagnement renforcé par “INCUBOOSTER”, incluant le développement d’outils de gestion, la création de plans d’affaires, l’accès à des laboratoires de recherche pour démontrer un POC, ainsi que le soutien dans la levée de fonds et l’orientation vers des structures d’incubation partenaires de “TAMWILCOM”. Ce soutien vise à concrétiser les ambitions des porteurs de projets novateurs dans le domaine de la HealthTech.