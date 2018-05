Fès: Arrestation de plus de 10.000 personnes recherchées pour différents crimes depuis 2017

mercredi, 16 mai, 2018 à 17:45

Fès – Les services de police de Fès ont procédé, depuis l’année 2017 à fin avril dernier, à l’arrestation de 10.497 personnes faisant l’objet d’avis de recherche au niveau national et au démantèlement de 40 bandes criminelles.

Les services de police de Fès ont aussi instruit quelque 3.143 affaires de vols, à l’issue desquelles pas moins de 3.026 personnes ont été différées devant la justice, a indiqué le préfet de la police de Fès, Abdelilah Essaid, lors d’une cérémonie organisée, mercredi à Fès, à l’occasion de la célébration du 62-ème anniversaire de la création de la sûreté nationale.

Le préfet de la police de Fès a également fait part de l’arrestation durant la même période de 7.254 individus impliqués dans des affaires de trafic des drogues et la saisie de 239 kg de chira, 1,7 kg de cocaïne, 408 kg de kif, 489 kg de tabac et 18.023 comprimés psychotropes.

S’agissant de l’organisation de la circulation, il a fait part du recouvrement lors de la même période de 93.569 amendes et de l’établissement de 41.244 procès-verbaux pour diverses infractions, d’un coût global de plus de 11,2 millions de DH.

M. Essaid a souligné que la préfecture de police de Fès adopte une stratégies sécuritaire basée sur la proactivité, la prévention et la disponibilité, notant que cette stratégie a réalisé des résultats très positifs dans la lutte contre les crimes sous leurs différentes formes grâce à l’abnégation, au dévouement et à l’esprit de responsabilité dont font preuve les agents de police.

Le responsable sécuritaire a par ailleurs exprimé sa gratitude et ses remerciements aux autorités locales mais aussi aux conseils élus pour leur appui aux services sécuritaires à travers le renforcement de leurs moyens logistiques, ajoutant que la préfecture de police de Fès a lancé plusieurs projets visant le renforcement des structures dans le but d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.

Il a cité dans ce cadre l’inauguration ce mercredi du siège d’un nouvel arrondissement de police au quartier Arsat Zitoun dans la région de Bensouda et la création prochaine d’un autre au quartier Nouzha et du cinquième district de police à Saiss.

A l’issue de cette cérémonie à laquelle pris part des élus et plusieurs personnalités civiles et militaires, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a procédé à la remise de Wissams royaux décernés à des fonctionnaires de police en reconnaissance aux loyaux services qu’ils ont accomplis avec abnégation et dévouement au service de la patrie.